Beste und Pavlovic im Pech: Die DFB-Debütanten in FC 24 und im echten Leben

Deniz Undav - ST - VfB Suttgart - 78 GES

Sehr starker Abschluss (82), gute Physis und Mentalität, aber nicht sonderlich schnell (66 Beschleunigung, 67 Sprint). So lässt sich Undav in FC 24 beschreiben. Vor allem das Tempo ist ein großer Negativpunkt. Immerhin: In FUT erhielt er bereits zwei POTM-Spezialkarten, die das Problem etwas beheben. kicker eSport