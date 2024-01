"Pavlovic hat das Potenzial, in absehbarer Zeit Stammspieler zu werden"

Das Verletzungspech im mit Stars gespickten Kader des FC Bayern hat Aleksandar Pavlovic geholfen, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Eine Bayern-Legende spricht sich nun dafür aus, das 19-jährige Talent gezielt zu fördern.

Beim 3:2-Sieg in Augsburg feierte Pavlovic eine ganz besondere Premiere: Im achten Bundesligaeinsatz glückte dem Sechser sein erstes Tor, als er gedankenschnell die Verwirrung nach einer Ecke in der FCA-Abwehr ausnutzte und den Ball entschlossen aus der Drehung aus kurzer Distanz einschoss. Das Selbstvertrauen des Eigengewächses wird dadurch weiter wachsen, bislang hat er bei vier Startelfeinsätzen und vier Einwechslungen in der Bundesliga fast durchgehend überzeugt.

Geht es nach Stefan Effenberg, sollte Trainer Thomas Tuchel ab sofort regelmäßig auf Pavlovic setzen. "Ich hoffe, dass er viele Spielzeiten bekommt. Er ist auf einem sehr guten Weg und hat das Potenzial, in absehbarer Zeit vielleicht sogar Stammspieler zu werden", sagte der 55-Jährige dem kicker. Effenberg holte 2001 als Kapitän den Henkelpott nach München. An seiner Seite im Finale gegen den FC Valencia stand damals mit Owen Hargreaves ebenfalls ein Talent, das den Durchbruch beim Rekordmeister schaffte.

Der dünne Kader böte Gelegenheit für Spielzeit

Effenberg verweist auf wiederkehrende Aussagen der FCB-Verantwortlichen, künftig mehr auf die Jugend setzen zu wollen. Gerade in einem dünnen Kader böte sich die Möglichkeit, Talenten wie Pavlovic das Vertrauen zu schenken, für die Weiterentwicklung der jungen Spieler sei das wichtig. Effenberg geht sogar so weit, dass Pavlovic auch in großen Spielen das Vertrauen erhalten solle.

Ob Trainer Thomas Tuchel das ähnlich sieht? Zumindest muss er mindestens auch gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag auf Joshua Kimmich verzichten, Konrad Laimer ist ebenfalls verletzt. Mit Pavlovic, Leon Goretzka und Raphael Guerreiro bleiben dem Trainer drei Optionen für eine Doppelsechs, wobei der Portugiese in den vergangenen beiden Partien links bzw. rechts hinten auflief. Für rechts kommen allerdings schon am Samstag Neuzugang Sacha Boey und der beim Afrika-Cup ausgeschiedene Noussair Mazraoui infrage, links zeigte Alphonso Davies mit seinem Tor in Augsburg einen Aufwärtstrend.