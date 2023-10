Pavlovic: Debütant, Spätentwickler, harter Arbeiter

Er biss sich bei den Junioren durch - nun feierte Aleksandar Pavlovic sein Bundesliga-Debüt beim FC Bayern. Schon bald winkt ihm ein Profivertrag.

Gerade war das 7:0 des FC Bayern beim 8:0 gegen Darmstadt gefallen, das Spiel längst entschieden. Für einen Spieler kam aber noch ein persönlich großer Moment: Aleksandar Pavlovic feierte in der 77. Minute sein Bundesliga-Debüt für den Rekordmeister.

Gut möglich, dass der 19-jähriger Sechser schon einige Wochen vorher seine Premiere erlebt hätte, bietet der kleine Kader der Bayern doch auch Talenten die Chance auf Spielminuten, siehe Frans Krätzig. Außerdem wünscht sich Trainer Thomas Tuchel bekanntlich einen Sechser, Pavlovic spielt diese Position. Allerdings warf den Deutsch-Serben zwischendurch ein Infekt um mehrere Wochen zurück.

Pavlovic hat einen durchaus ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Bereits im Alter von sieben Jahren wechselte er vom SC Fürstenfeldbruck (von dort kam einst auch Josip Stanisic) 2011 zum FC Bayern und durchlief sämtliche Jahrgänge bei den Junioren. Jahr für Jahr werden dort Spieler neu geholt und umgekehrt aussortiert. Pavlovic biss sich durch den Durchlauferhitzer, auch wenn er es nicht immer leicht hatte, als Spätentwickler galt, weil er körperlich etwas zurückhing. Das hat er in den vergangenen beiden Jahren längst aufgeholt.

Noch in der vergangenen Saison spielte er als einer der wenigen aus dem älteren Jahrgang bei den U-19-Junioren. Für diese Saison plante der Klub mit Pavlovic als Stütze in der U 23 in der Regionalliga Bayern. Nachdem er bereits im Frühjahr öfter bei den Profis hatte mittrainieren dürfen, nahm ihn Tuchel mit auf die USA-Reise in der Vorbereitung. Dort glückte Pavlovic zwar kein Kracher wie Krätzig, der beim 4:3-Sieg gegen Liverpool traf, überzeugte aber trotzdem.

Pavlovic gilt als ruhig und zurückhaltend - und als harter Arbeiter

Pavlovic gilt als laufstarker, technisch guter Spieler, der die komplizierten Dinge auf dem Rasen einfach aussehen lässt. Er fordert Bälle, ist immer anspielbar. Gegen Darmstadt sammelte er auf diese Weise immerhin noch 19 Ballaktionen, kam dabei auf eine Passquote von hundert Prozent. Allerdings gegen Darmstädter in Unterzahl, die zu diesem Zeitpunkt längst überrollt worden waren. Menschen aus Pavlovics Umfeld beschreiben ihn als ruhig und zurückhaltend, ausgestattet mit einer hohen Eigenmotivation, der Bereitschaft, hart zu arbeiten, und der nötigen Demut.

Für eine Junioren-Nationalmannschaft ist Pavlovic bislang nicht aufgelaufen, zuletzt sagte er der serbischen U 21 ab. Nach kicker-Informationen stehen die Chancen gut, dass ihn der FC Bayern in Kürze mit einem Profivertrag ausstattet, so wie er es kürzlich auch bei Krätzig (bis 2027) getan hat.