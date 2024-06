Pavlidis vor Wechsel zu Benfica

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Portugal und Griechenland steht der Wechsel von Alkmaars Pavlidis zu Benfica Lissabon kurz bevor. Der Grieche durchlief die Jugendabteilungen vom VfL Bochum und war für ein Jahr auch beim BVB.

Nach einer überragenden Saison von Evangelos Pavlidis im Trikot von AZ Alkmaar, in der der bullige Mittelstürmer 33 Pflichtspieltore in 46 Einsätzen erzielte, naht der Wechsel des Griechen zu Benfica. Pavlidis ist bereits in Lissabon zum Medizincheck angekommen und wird einen Fünfjahresvertrag beim portugiesischen Traditionsklub unterschreiben. Der Klub um den deutschen Trainer Roger Schmidt muss 17 Millionen Euro in die Niederlande überweisen, weitere zwei könnten als Boni hinzukommen.

Pavlidis durchlief als Jugendspieler zwischen 2015 und 2018 die Jugendabteilung des VfL Bochum, ehe er für ein Jahr die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund unterstützte. Anfang 2019 folgte schließlich der Schritt zu Willem II in die niederländische Eredisivie. Seit drei Jahren ist Pavlidis mittlerweile bei AZ aktiv und erzielte in 165 Ligaspielen stolze 65 Tore.

In 38 Länderspielen traf der Stürmer für Hellas sechs Mal. Zuletzt lief er für die Griechen im Test gegen die DFB-Elf in Mönchengladbach (1:2) kurz vor dem EM-Start.