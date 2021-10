Pavlenka wieder im Werder-Tor: Keeper spielt um seine Zukunft in Bremen

Der SV Werder Bremen hat am 12. Spieltag einen Wechsel auf der Torhüterposition vorgenommen. Jiri Pavlenka stand beim 1:1 gegen den FC St. Pauli erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel auf dem Platz - und wird es wohl auch weiterhin.

Am Samstagvormittag war der bisherige Stammtorhüter von Markus Anfang über die Entscheidung des Bremer Trainerteams in Kenntnis gesetzt worden. "Ich weiß, dass Zetti nicht glücklich ist", sagte der Werder-Chefcoach, "ich kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er schlecht gespielt hat". Tatsächlich hatte sich der 26-Jährige bislang nicht wirklich etwas zu Schulden kommen lassen, er machte seine Sache ordentlich (kicker-Notendurchschnitt 3,14) - nicht mehr, nicht weniger.

Pavlenka: Zu viel Qualität auf der Bank

Doch dafür, dass man bei Werder bereits seit Saisonbeginn predigt, mit Zetterer und Pavlenka gleich zwei Keeper von Nummer-eins-Format im Kader zu wissen, waren die bisherigen Leistungen zwischen dem Pfosten dann wohl nicht überzeugend genug. Zumal mit dem 29-jährigen Tschechen bis dato ein 14-maliger Nationalkeeper auf der Bank Platz nehmen musste; Pavlenka war Bremens Stammtorwart der vergangenen vier Bundesligaspielzeiten.

Es war von uns allen das Gefühl, dass wir der Abwehr eine gewisse Sicherheit mitgeben müssen. Markus Anfang

Dieses vorhandene Potenzial auf der Ersatzbank wollte man nun offenbar nicht mehr unausgeschöpft lassen. "Es war von uns allen das Gefühl, dass wir der Abwehr eine gewisse Sicherheit mitgeben müssen", gab Anfang einen Einblick in die Überlegungen des Trainerteams um Torwartcoach Christian Vander: "Und wir müssen uns über alle Positionen Gedanken machen." In der Viererkette hatte es in den vergangenen Wochen immer mal wieder personelle Änderungen gegeben. Jetzt also auch im Tor.

"Für uns war die Frage: Was können wir noch machen? Wie können wir eine gewisse Ruhe und Routine reinbringen?", so Anfang. Seine Erfahrung habe da für Pavlenka gesprochen, zumal er die überzeugendere Trainingswoche vorzuweisen hatte, erklärte der Trainer: "Beide waren gut, Pavlenka noch einen Tick besser - das haben wir alle so bewertet." Dem Leistungsprinzip entsprechend sei die Entscheidung bei der Frage "Wer kann der Mannschaft mehr helfen?" dann ausgefallen.

Zetterer braucht jetzt Geduld - und Trainingsehrgeiz

Zwar betonte Anfang, dass sich die Torhüter weiterhin auf Augenhöhe bewegen, dass "wir immer noch zwei Nummer Einsen haben" und dass "das auch so bleiben wird". Doch vorerst dürfte der Wechsel von Zetterer zu Pavlenka Bestand haben, da der Coach ankündigte: "Wir werden nicht permanent wechseln, das macht auch wenig Sinn." Die Leistungen würden aber selbstredend weiterhin ganz genau beäugt.

Pavlenka spielt jetzt auch um seine Zukunft in Bremen

Für Pavlenka tut sich nun gar die Chance auf, Argumente für einen neuen Vertrag zu sammeln. Am Ende der Saison läuft sein Kontrakt aus und Werder hat längst Bereitschaft für eine weitere Zusammenarbeit signalisiert. Erste Gespräche hatte es bereits im Sommer gegeben. Allerdings waren diese nach dem Verlust seines Stammplatzes zum Saisonbeginn - den Pavlenka auch aufgrund wochenlanger Rückenprobleme hinnehmen musste - gestoppt worden. Der Tscheche will eine Perspektive aufgezeigt bekommen, um sich eine weitere Zukunft in Bremen vorstellen zu können. Die könnte sich nun ergeben haben.