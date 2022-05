Pavards Zukunft liegt innen

Mit der Verpflichtung von Noussair Mazraoui für die rechte Abwehrseite rückt Benjamin Pavard (26) beim FC Bayern künftig in die Innenverteidigung. Auch wenn dessen Werte dort gut sind, behebt seine innerbetriebliche Versetzung nicht die Vakanz eines Abwehrchefs.

Der letzte Abwehrchef, den der FC Bayern hatte, feierte am späten Samstagabend den dritten Henkelpott seiner Karriere: David Alaba ist bei Real Madrid eine feste Größe, in München wird er zumindest im Mannschaftskreis vermisst. Seit Alabas ablösefreiem Abschied zu den Königlichen 2021 fehlt dem deutschen Rekordmeister der Kommando- und Taktgeber in hinterster Reihe. Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard mögen alle für sich gute Verteidiger sein, Organisatoren und Führungspersonen sind sie nicht.

Dennoch steht die Bayern-Innenverteidigung nach dem Willen der Bayern-Bosse für die kommende Saison aktuell. Zu besagtem Trio gesellen sich Tanguy Nianzou als entwicklungsfähiges Talent sowie Chris Richards, der von seiner Leihe aus Hoffenheim zurückkehrt.

Für Pavard erfüllt sich damit ein Wunsch, der Franzose sieht sich eher innen als auf der Position des Rechtsverteidigers, auch wenn er auf dieser 2018 Weltmeister wurde und beim FC Bayern meistens dort spielte. Die Daten aus der vergangenen Saison belegen, dass Pavard innen tatsächlich einen Tick besser spielt.

18-mal startete er 2021/22 als Außenverteidiger, 16-mal als Innenverteidiger. Außen sammelte er einen Platzverweis (in Fürth) und zwei Gelbe Karten, innen kam er ohne Verwarnung aus. Mit dem 26-Jährigen als Außenverteidiger sammelten die Münchner im Durchschnitt 1,94 Punkte, mit ihm als Innenverteidiger 2,44 Zähler.

Wird Bayerns Abwehr stabiler?

Die einzige Niederlage in dieser Konstellation setzte es beim 1:2 gegen Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt, als der Kader wegen zahlreicher Corona-Fälle arg dezimiert war. Pavards kicker-Notendurchschnitt ist innen mit 3,41 deutlich besser als außen mit 3,89. Innen gewann er 64 Prozent seiner Zweikämpfe, außen 58,4 Prozent.

Und die Passgenauigkeit? Die ist als Innenverteidiger mit 89,2 Prozent etwas höher als auf Außen mit 86,9 Prozent. Diese Versetzung muss also keineswegs etwas Schlechtes bedeuten, verloren geht dem FCB nur Niklas Süle (Borussia Dortmund). Abwarten, ob diese Abwehr in der Lage ist, weniger Gegentore zuzulassen als in den vergangenen beiden Jahren, als es 44 bzw. 37 waren.