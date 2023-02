Pavard-Platzverweis ärgert Nagelsmann - Coman gibt Entwarnung

Der FC Bayern muss im Rückspiel gegen PSG auf Benjamin Pavard verzichten - nicht aber auf Kingsley Coman, der nach seiner Auswechslung selbst Entwarnung gab.

In 31 Champions-League-Spielen hatte Benjamin Pavard bis zum Dienstagabend genau eine Karte gesehen: Beim wilden 6:2-Sieg in Salzburg in der Gruppenphase der Saison 2020/21 hatte er den heutigen Leipziger Dominik Szoboszlai festgehalten und war mit Gelb verwarnt worden. Im 32. Spiel kamen dann gleich zwei Gelbe Karten hinzu.

Weil er im Achtelfinalhinspiel bei Paris St. Germain am Dienstag (1:0) im ersten Durchgang gegen Neymar zu spät gekommen war und kurz vor dem Abpfiff Lionel Messi mit einer Grätsche geradezu umsäbelte, kassierte Pavard seinen ersten Platzverweis in der Königsklasse. Das Rückspiel am 8. März (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird ohne den Verteidiger stattfinden - und das bedauert sein Trainer sehr.

Julian Nagelsmann fand die berechtigte Ampelkarte nämlich vor allem aus einem Grund "ärgerlich" und "nicht gut": "Weil Benji so ein gutes Spiel gemacht hat". Geradezu "fantastisch" habe der Franzose, der zuletzt immer wieder mit Wechselgedanken spielte, als rechter Part in der Dreierabwehrkette gespielt.

"Es ist eine schwierige Situation mit viel Geschwindigkeit von Messi", sagte der Coach über Pavards folgenschweres Einsteigen in der Schlussphase, "eine 50:50-Situation, ob man dort ins Tackling gehen sollte oder nicht". So spät war Pavard in den 90 Minuten zuvor selten einmal gekommen, in der späten Drangphase der Gastgeber blockte er außerdem zwei PSG-Abschlüsse stark.

Coman hat "ein bisschen Wadenprobleme"

Zum Matchwinner wurde aber sein Landsmann Kingsley Coman, der auch bei den Interviews nach dem Spiel noch breit grinste, obwohl er in der 75. Minute angeschlagen ausgewechselt worden war. "Ich habe ein bisschen Wadenprobleme und einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen", berichtete der Siegtorschütze bei "Prime Video", das werde ihn aber "nur ein paar Tage kosten".

Auch Nagelsmann glaubt "nicht, dass er ausfällt", hatte bei seiner Pressekonferenz allerdings noch keine näheren Informationen: "Ich weiß gar nicht, warum er runter musste, ich habe aber nicht gehört, dass es was Dramatisches ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgefragt."