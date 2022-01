Pause in der WM-Quali, aber Entwarnung bei Asano

Ziemlich überraschend fehlte Takuma Asano in Japans Team bei der WM-Qualifikation gegen China. Doch schnell gibt es Aufklärung - und Entwarnung.

In freudiger Stimmung hatte sich Bochums Außenstürmer nach dem 2:2 gegen Köln aufgemacht, um für Japan in der WM-Qualifikation für wichtige Punkte zu sorgen. Immerhin hatte Takuma Asano, bisher noch nicht als ausgesprochener Torjäger in Erscheinung getreten, gegen den FC seinen ersten Pflichtspieltreffer für den VfL erzielt.

Umso überraschender dann, dass er beim Spiel der japanischen Nationalelf nicht mit auf dem Platz stand. Japanische Medien meldeten, Asano habe über leichte Beschwerden geklagt und war zunächst dem Team ferngeblieben. Ein erster PCR-Test hatte noch kein klares Ergebnis geliefert, am Freitag gab es dann Entwarnung.

Ein bisschen Schnupfen, alles harmlos, der zweite PCR-Test fiel negativ aus. Asano kann wieder ins Training einsteigen und könnte für Japan beim nächsten Qualifikationsspiel am Montag gegen Saudi-Arabien zum Einsatz kommen. Im Normalfall kommt der Offensivmann auch zeitig genug zurück, um mit seinem Team in Bochum die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel am kommenden Freitag bei Hertha BSC aufzunehmen.

Auch bei Gamboa fiel der Test negativ aus

Unklarheit gab es rund um das mit 0:2 verlorene Testspiel am Donnerstag gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf um Rechtsverteidiger Cristian Gamboa. Seine Frau hatte einen positiven PCR-Test von sich selbst öffentlich gemacht, Gamboa war im Test nicht zum Einsatz gekommen. Entwarnung und positive Nachrichten für den VfL Bochum aber auch hier: Der Test fiel negativ aus, Anfang der Woche wird der Nationalspieler Costa Ricas wie geplant wieder beim Mannschafts-Training in Bochum dabei sein.

Spekulationen gab es auch, weil Verteidiger Saulo Decarli und Raman Chibsah gegen Düsseldorf nicht im Einsatz waren. Eine Begründung gab es vom Klub zunächst nicht, es liegt aber auf der Hand, dass bei beiden Profis kein Risiko eingegangen werden soll, falls sich kurzfristig doch noch eine Möglichkeit zu einem Vereinswechsel ergibt. Gelegenheit dazu besteht ja schließlich in diesem Transferfenster noch bis Montagabend um 18 Uhr.