Pause für unbestimmte Zeit: Eckhoff fehlt zum Weltcup-Start

Der norwegische Biathlon-Verband muss bis auf Weiteres auf die mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tiril Eckhoff verzichten. Die 32-Jährige konnte in der Vorbereitungsphase nicht voll trainieren und muss mindestens zum Weltcup-Start passen.

Die zweimalige norwegische Biathlon-Olympiasiegerin Tiril Eckhoff wird in der kommenden Zeit weder trainieren noch im Weltcup an den Start gehen. Die 32-Jährige sei zuletzt durch eine herausfordernde Zeit gegangen und habe sich nicht so gut gefühlt, teilte der norwegische Biathlon-Verband nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB in einer Erklärung mit.

Weltcup-Start in Kontiolahti kommt definitiv zu früh

Sie erhalte alle Unterstützung, die sie benötige. Wann sie zurückkehre, könne man noch nicht sagen: "Wir beurteilen die Lage kontinuierlich neu und sehen, was in der Zukunft passieren wird." Der Saisonbeginn komme jedenfalls nicht infrage. Der Biathlon-Weltcup beginnt in knapp vier Wochen im finnischen Kontiolahti.

Details zu Eckhoffs Situation ließ der Verband offen. Bereits im Sommer hatte sie pausiert, nachdem ihr Körper infolge einer Covid-19-Erkrankung zum Ende der vergangenen Weltcup-Saison Erschöpfungssymptome gezeigt hatte und sie seitdem nicht wie gewohnt mit dem Team trainieren konnte.

Eckhoff zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen ihres Landes. Insgesamt hat sie bislang acht olympische Medaillen - drei davon bei den zurückliegenden Winterspielen in Peking - sowie zehnmal WM-Gold gewonnen. Die Saison 2021/22 hatte sie auf Platz elf der Gesamtwertung abgeschlossen.