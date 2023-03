Pause für Kunde, Zoller vor dem Comeback

In Frankfurt kann der VfL Bochum am Freitagabend nahezu mit voller Kapelle antreten. Routinier Simon Zoller gehört wieder zum Kader, ein Nationalspieler allerdings muss passen.

Wegen Oberschenkelbeschwerden musste Simon Zoller zuletzt pausieren, war aber in Zivil auch immer ziemlich nah dran an der Mannschaft. "Er ist immer sehr gut gekleidet, aber es gefällt mir natürlich besser, wenn er bei uns in Sportkleidung wieder dabei ist", scherzte Trainer Thomas Letsch.

In Frankfurt dürfte es soweit sein, nachdem Zoller beim jüngsten Test in Enschede (0:1) schon wieder für 20 Minuten am Ball war. Gerade als aggressiver Anläufer im Zentrum könnte Zoller natürlich sehr wichtig sein, überdies mit seiner Schlitzohrigkeit den lahmenden Angriff antreiben.

Wie auch immer: Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft Bochum auf die Fortsetzung einer Mini-Serie. Mit vier Niederlagen in Folge war der VfL zuletzt ins Trudeln geraten und bis auf Platz 18 abgerutscht, doch nach der Ergebniskrise präsentierten sich die Bochumer zuletzt in sehr ansprechender Verfassung. Zwar hat keine andere Mannschaft so viele Gegentore kassiert wie der VfL (56), doch immerhin gelangen jüngst sogar zwei Siege ohne Gegentor, ein 2:0 in Köln sowie ein 1:0 gegen RB Leipzig.

Zoller also kehrt zurück in den Kader, auch der zuvor wegen einer Meniskus-Operation fehlende Gerrit Holtmann drängt auf mehr Spielzeit. Zudem hat Letsch positive Nachrichten von seinen Nationalspielern empfangen. So plant er zum Beispiel auch mit Takuma Asano, der mit der Nationalmannschaft Japans auf Reisen war, am Donnerstag aber wieder in Bochum trainieren soll.

Pierre Kunde allerdings, für Kamerun im Einsatz, wird erst am Donnerstagnachmittag in Bochum eintreffen, daher keine Einheit mit der Mannschaft absolvieren und dann auch nicht zum Kader in Frankfurt gehören.

Fehlen werden in jedem Fall auch Cristian Gamboa, der in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen soll, sowie der gesperrte Danilo Soares. Als Linksverteidiger dürfte also wieder Dominique Heintz übernehmen, der sich zuletzt auf ungewohntem Posten bewährt hat.

Eigentlich ist sein Revier die Innenverteidigung, doch etwas überraschend hatte es Letsch zuletzt mit Heintz als Linksverteidiger probiert. Der Routinier jedenfalls löste seine Aufgabe zur Zufriedenheit.

"Eigentlich hatten wir ihn als Linksverteidiger gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber er hat das richtig gut gemacht", so Letsch. "Dominique ist ja keiner, der die Linie auf und ab sprintet, aber er ist am Ball extrem cool und fußballerisch auf hohem Niveau, zudem extrem clever und erfahren."

Klingt so, als sei Heintz am Freitag für die Startelf fest eingeplant.