Pause für Henrichs und Halstenberg

RB Leipzig muss im ersten Heimspiel der neuen Saison am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) voraussichtlich weiterhin auf Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg verzichten. Neuigkeiten gibt es auch über Alexander Sörloth.

Die beiden Verteidiger konnten am Montag erneut nur individuell trainieren; Henrichs wegen einer Kniereizung und Halstenberg aufgrund einer Kapselreizung im Sprunggelenk.

Nicht mit der Mannschaft trainierte am Montag auch Alexander Sörloth, der in Mainz (überraschendes 0:1) wegen eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung gestanden hatte. Der Stürmer, der nach den Verpflichtungen von André Silva (Eintracht) und Brian Brobbey (Ajax) nach nur einem Jahr schon wieder abgegeben werden soll, zählte aber schon beim DFB-Pokal-Auftritt in Sandhausen (4:0) nicht zum Kader, obwohl der erst 2020 von Crystal Palace gekommene Profi da noch spielfähig war.

Kürzer trat am Montag auch Marcel Sabitzer. Der RB-Kapitän laboriert an leichten muskulären Beschwerden an den Adduktoren.