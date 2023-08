Pause für Gladbachs Sturmhoffnung Cvancara

Tomas Cvancara, zweifacher Torschütze zum Ligastart, ist angeschlagen aus Augsburg zurückgekehrt. Geschäftsführer Roland Virkus traut dem nächsten Gegner viel zu in dieser Saison.

Von der Aufregung des wilden 4:4 in Augsburg war am Dienstag nichts mehr zu spüren. Voll fokussiert startete im Borussia-Park die Vorbereitung auf das erste Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. "Wir haben die zurückliegende Partie aufgearbeitet und werden an den Dingen, die nicht so gut waren, arbeiten", sagte Trainer Gerardo Seoane nach der Einheit. Dass bei vier Gegentoren in Augsburg auch das Defensivverhalten in den nächsten Tagen auf dem Übungsplan auftauchen wird, liegt auf der Hand. Aber auch im Spiel mit Ball gilt es, trotz der vier eigenen Treffer, an einigen Stellschrauben zu drehen.

Nicht alle Profis, die zum Bundesligaauftakt auf dem Platz standen, konnte Seoane bei der ersten Einheit der Woche begrüßen. So fehlte unter anderem Tomas Cvancara, Borussias neue Sturmhoffnung. Der Tscheche, Doppeltorschütze am Samstag, hat sich in Augsburg eine leichte Fußprellung zugezogen. Mehr als ein paar Laufrunden waren für Cvancara noch nicht drin.

In Grant-Leon Ranos (erkrankt) musste Seoane auch auf einen zweiten Offensivspieler verzichten. Zudem setzte Luca Netz aufgrund von muskulären Problemen aus. Die gute Nachricht: Alle drei sollen zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Manu Koné und Christoph Kramer, die sich nach ihren Knieverletzungen im Aufbautraining befinden, setzten ihr individuelles Training fort.

Virkus: "Bayer ist realistischer Bayern-Jäger"

"Wir gehen sicherlich als Außenseiter ins Spiel, aber diese Rolle kann einem manchmal auch helfen. Und wir haben definitiv die Möglichkeiten, um Bayer gefährlich zu werden", sagt Roland Virkus mit Blick auf Samstag. Die Werkself, die mit einem starken 3:2 gegen RB Leipzig in die Saison gestartet ist, schätzt Borussias Geschäftsführer Sport hoch ein. "Für mich ist Leverkusen, nach dem FC Bayern, vielleicht die Mannschaft mit dem größten Potenzial in der Bundesliga. Sie haben eine schon vorher starke Mannschaft mit guten Transfers noch einmal verbessert, weil sie Erfahrung und Qualität hinzugeholt haben. Wenn sie ihre PS konstant auf den Platz bekommen, sind sie aus meiner Sicht ein realistischer Bayern-Jäger", glaubt Virkus.