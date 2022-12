Pause bis Januar: Dreßen erneut verletzt

Thomas Dreßen wird aufgrund einer Muskelverletzung in diesem Jahr kein Rennen mehr im alpinen Ski-Weltcup bestreiten.

Der Speedspezialist zog sich am Donnerstag bei der Abfahrt im italienischen Gröden eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Nachdem der 29-Jährige im Krankenhaus in Brixen untersucht worden war, kommentierte Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger: "Pause bis Januar." Damit fällt Dreßen sowohl für die Abfahrt in Gröden am Samstag (11.45 Uhr) als auch für den Weltcup am 28. und 29. Dezember in Bormio (Italien) aus.

Zuerst gab es noch die Hoffnung, dass es sich nur um eine kleinere Verletzung handeln würde. Dreßen hatte sich die Verletzung bei der Abfahrt durch einen Fahrfehler zugezogen, hatte sich schon im Zielraum an den Oberschenkel gegriffen und war dann durch den Schnee gehumpelt. "Dem Oberschenkel geht es nicht so besonders. Muskulär hat er schon irgendwas. Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist", hatte er gesagt.

"Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind", versuchte der Mittenwalder, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt.

Bundestrainer: "Smart agieren"

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. "Wenn wir seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen", sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. "Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart agieren", betonte Schwaiger.