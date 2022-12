Pause bis Januar: Alpiner Rennfahrer Dreßen verletzt

Thomas Dreßen wird aufgrund einer Muskelverletzung in diesem Jahr kein Rennen mehr im alpinen Ski-Weltcup bestreiten.

Der Speedspezialist zog sich am Donnerstag bei der Abfahrt im italienischen Gröden eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Nachdem der 29-Jährige im Krankenhaus in Brixen untersucht worden war, kommentierte Männer-Bundestrainer: "Pause bis Januar." Damit fällt Dreßen sowohl für die Abfahrt in Gröden am Samstag (11.45 Uhr) als auch für den Weltcup am 28. und 29. Dezember in Bormio (Italien) aus.

Zuerst gab es noch die Hoffnung, dass es sich nur um eine kleinere Verletzung handeln würde. Dreßen hatte sich die Verletzung bei der Abfahrt durch einen Fahrfehler zugezogen, hatte sich schon im Zielraum an den Oberschenkel gegriffen und war dann durch den Schnee gehumpelt. "Dem Oberschenkel geht es nicht so besonders. Muskulär hat er schon irgendwas. Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist", hatte er gesagt.