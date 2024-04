Pause bis in den Sommer: Ginter vor Operation

Spätestens seit voriger Woche musste man beim SC Freiburg eine längere Ausfallzeit von Matthias Ginter befürchten. Der Abwehrchef, der sich nach kurzer Pause im Februar mit starken Leistungen zurückgemeldet hatte, steht nun tatsächlich vor einer Operation.

Schon im Februar hatte Ginter drei Spiele wegen seiner hartnäckigen Achillessehnenbeschwerden verpasst, sich dann aber durchgebissen und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Beim Rückspiel in den Europa-League-Playoffs gegen den RC Lens wurde er als Joker kurz vor Schluss der regulären Spielzeit beim Stand von 1:2 aus SC-Sicht eingewechselt und half mit guter Leistung mit, am Ende doch noch einen 3:2-Triumph nach Verlängerung zu feiern.

Auch bei seiner anschließenden Startelf-Rückkehr beim 2:2 gegen die Bayern wurde Ginters hoher Stellenwert für das Freiburger Team offensichtlich. Coach Christian Streich lobte in dieser Zeit des Öfteren Ginters vorbildliche, kämpferische Einstellung, musste ihn dann aber kurz vor der jüngsten Länderspielphase beim 2:3 gegen Leverkusen erneut vorzeitig auswechseln.

Wieder schmerzte die Achillessehne. Eineinhalb Wochen später bestätigte Streich dann zwei Tage vor dem vergangenen Spiel in Gladbach den erneuten Ausfall Ginters und gab diese Wasserstandsmeldung ab: "Es sind mehrere Ärzte involviert, die sich absprechen und ihre Expertise erstellen. Es ist zwischendrin beim 'Gintes'. Kriegen wir es konservativ hin, oder müssen wir eine andere Lösung suchen."

Die andere Lösung ist eine Operation, die Ginter im Februar noch unbedingt vermeiden wollte. Auch, weil der 51-malige Nationalspieler zum damaligen Zeitpunkt seinen Traum von einer Teilnahme an der Heim-EM noch nicht begraben hatte und dann zunächst mit starken Leistungen in Liga und Europa League - vor allem auch im Achtelfinal-Hinspiel gegen West Ham - zurückkehrte.

Nun kommen zwei Dinge zusammen. Die Achillessehnenbeschwerden sind nicht gelindert und eine erstmalige Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der Ginter im Oktober, November und März nicht berücksichtigt hatte, ist immer unwahrscheinlicher geworden.

Ginter hofft auf einen Re-Start während der Vorbereitung auf die Saison 2024/25

Nach kicker-Informationen steht Ginter nun vor einer Operation an der Achillessehne. In diesen Tagen soll durch weitere Untersuchungen und Beratungen die Entscheidung über Ort und Zeitpunkt des Eingriffs fallen. Danach wird der 30-Jährige bis in den Sommer hinein ausfallen und hofft auf einen baldigen Re-Start noch während der Vorbereitung unter seinem früheren Mitspieler und künftigen Cheftrainer Julian Schuster.

Die Heim-EM wird Ginter als Zuschauer aus der Reha verfolgen. Auch, wenn dieser Traum nicht in Erfüllung geht, kann das Freiburger Eigengewächs schon jetzt auf eine beachtliche Turnier-Karriere zurückblicken. Er zählte zum Weltmeisterkader 2014, nahm auch 2018 und 2022 an den globalen Titelkämpfen teil, war Stammkraft bei der EM 2021 und feierte als Leistungsträger zudem zwei große Erfolge im Deutschland-Trikot: Olympia-Silber 2016 und den Gewinn des Confederations Cups 2017.