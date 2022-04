Pauls perfekte Party - Suns, Mavs und Sixers weiter

Drei weitere Mannschaften haben sich in die Sommerpause verabschiedet, die Phoenix Suns, Dallas Mavericks und Philadelphia 76ers nährten indes ihre Titelhoffnungen. Die NBA am Freitagmorgen.

Die Suns und die Mavs im Westen, die Sixers im Osten - das Teilnehmerfeld in den Conference-Halbfinals der NBA-Play-offs füllt sich allmählich, nachdem sich zuvor schon die Golden State Warriors, die Boston Celtics, die Miami Heat und Titelverteidiger Milwaukee Bucks durchgesetzt hatten.

Doncic knapp am Triple-Double vorbei

Für die Mavericks bedeutet das Vorrücken gegen die Utah Jazz nach einem 98:96-Thrillersieg in Salt Lake City den erstmaligen Gewinn einer Serie seit der Meisterschaft des Nowitzki-Teams - auch der aktuelle Head Coach Jason Kidd war Stütze des damaligen Teams - anno 2011. Luka Doncic spielte nervenstark auf und verfehlte bei 24 Punkten, neun Rebounds und acht Vorlagen ein Triple-Double nur knapp. Maxi Kleber verwandelte nur drei seiner sieben Versuche und kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds.

"Es ist großartig. Ich habe das wirklich gebraucht. Die letzten Jahre haben wir viel gelernt", sagte Doncic dem TV-Sender TNT nach dem vierten Sieg im sechsten Duell mit den Jazz, deren Protagonisten Mike Conley und Rudy Gobert mit elf bzw. zehn Punkten zu wünschen übrig ließen. So war Donovan Mitchell (23 Zähler) oft auf sich allein gestellt, während Doncic mit Jalen Brunson (24), Spencer Dinwiddie (19, vier Dreier) und Dorian Finney-Smith (18/10) eifrige Mitstreiter an seiner Seite wusste.

"Hoffentlich ist das Thema jetzt erledigt", sagte indes Mavs-Trainer Kidd zum Ende der schwarzen Play-off-Serie und lobte die Einstellung des Teams: "Wir sind keine schrille Truppe. Wir haben nicht viele große Namen", sagte Kidd. Aber die Spieler vertrauten seinem Plan: "Sie machen ihre Arbeit."

"CP3" trifft 14 von 14

Drei gegen einen sind nicht genug: Chris Paul drehte den Pelicans den Hahn ab. Getty Images

Im Halbfinale treffen die Mavericks nun auf das beste Team der Hauptrunde, die Phoenix Suns. Der Titelfavorit hatte sich 115:109 gegen die New Orleans Pelicans durchgesetzt und mit dem 4:2 nach Siegen ebenfalls den Einzug ins Halbfinale der Western Conference geschafft.

Die Suns, die wieder auf den zuletzt verletzten Devin Booker bauen konnten (13 Punkte in 32 Minuten), hatten lange Schwierigkeiten und zwischenzeitlich noch im dritten Viertel zwölf Punkte Rückstand. Chris Paul ergriff dann zunehmend die Initiative und traf alle 14 Würfe aus dem Spiel. Das war keinem Spieler in der Geschichte der Play-offs zuvor gelungen. Er beendete den Abend mit 33 Punkten gegen das Team, das ihn einst gedraftet und bei dem er die ersten Jahre in der Liga gespielt hatte.

Sixers wenden siebtes Spiel ab

Die Philadelphia 76ers um Joel Embiid (33 Punkte, zehn Rebounds), Tyrese Maxey (25, fünf Dreier) und James Harden (22, 15 Assists) komplettierten zuvor die Halbfinal-Duelle in der Eastern Conference. Das überdeutliche 132:97 bei den Toronto Raptors brachte im sechsten Spiel den vierten Sieg und machte die Serie gegen die Miami Heat perfekt. Gegen das beste Team der Hauptrunde aus dem Osten starten die 76ers mit zwei Auswärtsspielen. Im anderen Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis gegenüber. Der Heimvorteil liegt in dieser Serie beim Rekordmeister aus Boston.