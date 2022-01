Paulo Otavio wird in dieser Saison nicht mehr spielen

Der VfL Wolfsburg wird in der Winter-Transferperiode keinen neuen Linksverteidiger verpflichten. Nachdem Paulo Otavio nicht mehr zum Einsatz kommen kann, ist Sorgenkind Jerome Roussillon gefordert.

Paulo Otavio, der sich nach seiner Sprunggelenkverletzung im Sommer rasch seinen Stammplatz zurückerobert hatte, wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Der 27-Jährige zog sich am 11. Dezember einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, musste operiert werden und befindet sich noch am Anfang seiner erneuten Reha.

Kriegt Sorgenkind Roussillon die Kurve?

Die Chance also für Roussillon, seinen verlorenen Platz zurückzuerobern. Eigentlich dürfte es sogar die letzte Chance sein für den Franzosen, noch einmal die Kurve zu kriegen.

Nach seiner starken Debütsaison 2018/19 konnte Roussillon nicht mehr an die gezeigten Leistungen anknüpfen und wurde zunehmend zum Sorgenkind. Die Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit sind in den vergangenen Spielzeiten stetig gewachsen, in der aktuellen Saison kam der immer wieder verletzte Defensivakteur nur siebenmal in der Startelf zum Zug.