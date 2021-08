Paulo Otavio fehlt Wolfsburg "auf unbestimmte Zeit"

Mit 1:2 hat der VfL Wolfsburg das Testspiel gegen Atletico Madrid verloren - zu allem Überfluss verletzte sich dabei auch Paulo Otavio, der nun auf "unbestimmte Zeit" ausfallen wird.

Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, handelte es sich beim Außenverteidiger um eine "schwerwiegende Verletzung am rechten Sprunggelenk"

Das Unglück geschah im Spiel gegen Atletico (1:2) bereits nach elf Minuten, als der Brasilianer nach einem Zweikampf mit Rodrigo Riquelme unglücklich im Rasen hängenblieb und anschließend humpelnd vom Platz ging.

Muss van Bommel improvisieren?

Eingehende Untersuchungen brachten nun die Gewissheit, dass eine längere Pause erforderlich ist, einer Operation muss sich Otavio aber nicht unterziehen.

Mit Blick auf das Pokalspiel am Sonntag bei Regionalligist Preußen Münster (LIVE! ab 15.30 bei kicker) wird VfL-Coach Mark van Bommel links hinten nun womöglich improvisieren müssen, sollte Jerome Roussillon, der sich im Test gegen die AS Monaco (1:2) am Oberschenkel verletzt hatte, nicht rechtzeitig fit werden.