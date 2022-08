Paulinho stellt sich quer - die Tribüne droht

Mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea möchte Bayer 04 einen weiteren Flügelstürmer verpflichten. Damit gingen die Perspektiven von Paulinho gegen null. Weil sich der Brasilianer trotz Angeboten auch aus Europa zuletzt nur für einen Wechsel in seine Heimat erwärmen konnte, droht ihm Ungemach.

Dass Paulinho Bayer 04 verlassen möchte, hatte der Brasilianer schon im April relativ offen durchblicken lassen, als er wenige Tage nach seinen beiden Joker-Treffern beim 2:0-Sieg in Wolfsburg zu seiner Zukunft erklärt hatte, es müsse "die beste Entscheidung für mich treffen". Und die kann für einen 21-Jährigen, der meist Ersatzspieler ist, nur lauten: Wechseln, um regelmäßig Spielpraxis sammeln zu können.

Seit jenen April-Tagen hat sich Paulinhos Situation nicht verbessert. So drückte er auch am Samstag beim 3:0-Sieg In Mainz für 90 Minuten die Ersatzbank. Für den 2018 noch 18,5 Millionen Euro teuren Angreifer ist es eigentlich zwingend notwendig, den Klub zu verlassen.

Über den Status des Bankspielers kommt der Techniker schon jetzt nicht hinaus, obwohl mit den Flügelstürmen Karim Bellarabi und Amine Adli sowie Zehner Florian Wirtz gleich drei Akteure verletzt ausfallen, auf deren Positionen er spielen könnte.

Seine Position ist schwach und zudem hat sich Paulinho den Unmut auf sich gezogen, nachdem er zuletzt trotz diverser Angebote aus Europa, den USA und Brasilien einzig einen Wechsel in seine Heimat in Betracht ziehen wollte - und das sollte angeblich auch noch ablösefrei geschehen. Für Bayer inakzeptabel.

Bayer 04 strebt eine einstellige Millionenablöse an

Inzwischen ist der Transfermarkt in Brasilien aber längst geschlossen und Paulinhos sture Haltung hat seinen Status nicht verbessert. So drohen ihm mit der bevorstehenden Leihe von Chelseas Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi (21) noch längere Phasen als Zuschauer bei den Spielen der Werkself. Dass sich Paulinho trotz Interesse von Europa-League-Teilnehmern aus der Serie A und La Liga zuletzt nicht gesprächsbereit zeigte, nach Italien oder Spanien zu wechseln, sorgt für Ärger im Klub, der für Paulinho noch eine mittlere bis hohe einstellige Millionenablöse einstreichen möchte.

So droht schlechte Stimmung bei Bayer - und Paulinho ein bitteres Halbjahr, womöglich am Ende sogar auf der Tribüne. Wäre er doch ab Oktober, wenn Bellarabi (Meniskus-Operation) und Adli (Schlüsselbeinbruch) zurückerwartet werden, doch nur noch die Nummer 6 für die beiden offensiven Flügelpositionen, hinter dem verletzten Duo sowie Moussa Diaby, Adam Hlozek und eben Hudson-Odoi, bei dem es auch aufgrund seines hohen Gehalts in London auf ein normales Leihgeschäft ohne Kaufoption hinausläuft.

Dass es für Paulinho schwer wird, wurde ihm vom Klub bereits vermittelt. Es wäre nur logisch, wenn der Olympiasieger von 2021, der ja selbst erklärte, dass er regelmäßig spielen müsse, jetzt nochmal umdenkt.

Sinkgraven könnte gehen - aber gegen Freiburg auch in der Startelf stehen

Weniger interne Reibung würde ein Wechsel von Daley Sinkgraven erzeugen, der in Leverkusen als Linksverteidiger Nummer 3 kaum zum Einsatz kommt. Gut möglich, dass der 27-Jährige, dessen Vertrag 2023 ausläuft, noch bis zum Ende der Transferfrist am Donnerstag den Klub verlässt.

Perspektivisch wäre ein Wechsel für den Niederländer sinnvoll, dem allerdings - Ironie des Schicksals - ausgerechnet am Samstag gegen Freiburg aufgrund der Ampelkarten seiner direkten Konkurrenten Piero Hincapie und Mitchel Bakker ein Platz in der Startelf winkt.

Doch auf Sicht bietet ihm sich kaum die Aussicht auf längere Einsätze. Zumal sich Bayer zumindest bemüht, einen hochkarätigen Linksverteidiger zu verpflichten. Der mit der Werkself in Verbindung gebrachte Marcelo (34), der zuletzt bei Real Madrid die Ersatzbank drückte, spielt in den Planungen dabei allerdings keine Rolle.

Doch Bayer sondiert den Markt für links hinten intensiv. Ähnliches geschieht auch auf der Sechserposition. So soll sich der Bundesligist erfolglos nach Denis Zakaria (Juventus Turin, zuvor Gladbach) erkundigt haben. Eine Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers soll aber nur ein Thema sein, falls einer der vier fest eingeplanten Akteure für die Doppelsechs, nämlich Robert Andrich, Charles Aranguiz, Kerem Demirbay und Exequiel Palacios (dazu kommt noch der ursprüngliche Verkaufskandidat Nadiem Amiri) Leverkusen noch kurzfristig verlässt.