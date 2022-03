Paulinho lässt Zukunft offen: "Muss die beste Entscheidung für mich treffen"

Sein Doppelpack beim Leverkusener 2:0-Sieg in Wolfsburg war für Bayer 04, aber auch für Paulinho persönlich ein "sehr wichtiger Moment". Am Dienstag sprach der brasilianische Angreifer über …

… seine beiden Treffer als Joker nach zwei Jahren ohne Torerfolg: "Es war ein sehr wichtiger Moment für mich und das Team. Wir mussten beide ein gutes Spiel abliefern. Es war eine Erleichterung für mich, nach so langer Zeit ohne Tor zweimal zu treffen. Das gibt mir viel Selbstvertrauen."

… über Zweifel an seiner Qualität nach den jeweils zwei vergebenen Großchancen gegen Bielefeld und Köln: "Wenn du eine Chance hast, musst du sie nutzen. Du musst fokussiert sein, aber es darf dich mental nicht beeinflussen, wenn du ein paar Chancen vergibst. Du musst den Fokus behalten. In so einer Situation hilft es dir sehr, wenn du von der Mannschaft unterstützt wirst. Und du selbst musst aus den Fehlern lernen."

… wie Trainer Gerardo Seoane ihm geholfen hat, sein Selbstbewusstsein zu behalten: "Er hat mir sehr geholfen. Wenn du die Unterstützung bekommst, vor allem vom Trainer, ist das wichtig. Wir haben oft Abschlüsse geübt. Und wir haben auch viel gesprochen. Da er sehr viele Sprachen spricht, auch Spanisch (das dem Portugiesischen sehr verwandt ist, Anm. d. Red.), kann ich alles verstehen, was er sagt."

… seine Zukunft angesichts seines 2023 auslaufenden Vertrages: "Mit diesem Thema beschäftige ich mich im Moment nicht. Wir müssen am Ende der Saison darüber sprechen. Jetzt sind es noch sieben Spiele, in denen wir uns für die Champions League qualifizieren müssen. Das ist jetzt das Wichtigste. Dann werden wir entscheiden. Ich muss die Entscheidung treffen, die für mich die beste ist, und der Klub genauso."

Die Kultur ist so unterschiedlich zu der in Brasilien. Paulinho

… seine Zufriedenheit in Leverkusen: "Die Kultur ist so unterschiedlich zu der in Brasilien, aber ich habe immer die Unterstützung des Klubs und der Fans gespürt. Deswegen bin ich hier glücklich, aber du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Nach der Saison wird man sehen, was geschieht."

… die bisherige Diskrepanz zwischen seinen Leistungen im Training und im Spiel: "Ich sehe es nicht ganz so. Es hängt davon ab, wie die Spiele für die Mannschaft laufen. Ich bemühe mich immer, Einsatzminuten zu bekommen. Mal ist es möglich, mal nicht. Ich versuche, meine Chancen zu nutzen, und ich erkenne, dass ich mich verbessere. Aber es ist wirklich schwierig, ein Spiel in der Startelf zu stehen, dann wieder zwei auf der Ersatzbank zu sitzen und dann wieder zu beginnen. Das bin ich nicht gewohnt. In Brasilien sind wir es gewohnt, in einer festen Elf zu spielen und sich dann Selbstvertrauen zu holen. Aber ich weiß, dass es hier in Europa anders ist, und ich muss das akzeptieren."

… den Kreuzbandriss von Leverkusens Nationalspieler Florian Wirtz (18): "Ich hatte Kontakt zu ihm. Das ist ein sehr bitterer Moment für einen jungen Spieler. Mir ist ja dasselbe im Juli 2020 passiert. Es war sehr hart, weil ich damals eine gute Phase hatte. Aber so etwas passiert im Fußball. Dann musst du dich darauf konzentrieren, dich so gut wie möglich zu erholen und so viel Unterstützung von deiner Familie zu bekommen, wie es möglich ist."

… den Verlust vieler Schlüsselspieler und Bayers Chancen, in die Königsklasse zu kommen: "Das war sehr schade, dass wir so viele Verletzte haben. Aber für mich persönlich ist es wichtig, eine Sequenz von mehreren Spielen am Stück zu machen. Ich muss akzeptieren, dass das nicht immer der Fall war. Ich werde immer versuchen, unserer Mannschaft zu helfen. Unser Ziel ist definitiv die Champions League. Wir haben noch sieben Spiele, um es zu erreichen."

… die Chance im Zentrum, weil Wirtz als Zehner ausfällt: "Ich spiele beide Positionen: links und rechts, habe aber auch unter Peter Bosz im Zentrum gespielt, wo ich Tore als Zehner erzielen kann. Ich kann jede dieser Positionen spielen.