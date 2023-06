Paulick im kicker-Interview: "Der Valznerweiher hat komplett gebrannt"

Lea Paulick ist mit dem 1. FC Nürnberg in die Frauen-Bundesliga aufgestiegen. Die Kapitänin und Torhüterin spricht im kicker-Interview über einen heilsamen Schock, Zuschauerentwicklung, Mut und Gänsehaut.

Am Montag hat die Frauenmannschaft des 1. FC Nürnberg Geschichte geschrieben und ist mit einem souveränen 3:0 gegen die U 20 der TSG Hoffenheim nach 24 Jahren erstmals wieder in die Bundesliga aufgestiegen.

Kapitänin und Torfrau Lea Paulick spielt seit 2016 für den 1. FC Nürnberg und hat sämtliche Höhen und Tiefen der letzten Jahre miterlebt. Sie blieb in 25 Partien zehnmal ohne Gegentor und hatte so maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg der Nürnbergerinnen. Nürnbergs aktuelle Sportlerin des Jahres lässt die Saison noch einmal Revue passieren und verrät etwas über den Musikgeschmack der Aufstiegsheldinnen.

Frau Paulick, Sie haben mit Ihrem Team am Montag Geschichte geschrieben. Mit welchem Gefühl denken Sie an das Spiel gegen Hoffenheim?

Es war ein superemotionaler Tag, der sich in unsere Herzen und die unserer Fans eingebrannt hat. Vor so einer Kulisse in die Bundesliga aufzusteigen, hätte sich vor einem Jahr keiner ausmalen können.

Sie waren erst 2021 in die 2. Liga aufgestiegen und haben im ersten Jahr Platz 6 erreicht. War der Aufstieg das erklärte Ziel?

Nein. Wir haben Qualität in unserer Mannschaft und haben vor der Saison allgemein darüber geredet. Aber letztlich ist alles im Lauf der Saison gewachsen, und jede einzelne Spielerin hat sich entwickelt. Aber dass wir es tatsächlich schaffen können, hätte damals niemand wirklich geglaubt.

Anfang Februar wurde der Aufstieg als Saisonziel ausgerufen

Gab es einen Punkt in der Saison, ab dem Sie gemerkt haben, wir können den Aufstieg wirklich schaffen?

Intern haben wir uns Anfang Februar vor dem ersten Spiel des Kalenderjahres gegen den FC Bayern tatsächlich das Saisonziel gesetzt, am Ende auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Das Wichtigste war für uns aber dafür, konstant Leistung zu bringen, konstant zu performen. Gerade mit einer so jungen Mannschaft ist das nicht ganz so einfach. Aber wir haben uns immer mehr gefunden und sind mit jedem Sieg selbstbewusster geworden. Das war ein Prozess über die ganze Saison hinweg.

Was war das Geheimnis des Erfolgs?

Natürlich haben wir qualitativ sehr gute Spielerinnen im Team. Abes es war der Teamspirit und der Zusammenhalt, der uns durch die Saison getragen hat und auch Spiele für uns entschieden hat. Es gab wirklich nur wenige Partien, in denen wir nicht die bessere Mannschaft waren. Mit unserem dominanten und mutigen Fußball hatten wir Erfolg, unser Selbstvertrauen ist mit jedem Sieg gewachsen. Getreu unserem Motto "Mutig bis zum Schluss", haben wir gekämpft und unseren dominanten und mutigen Fußball auf den Platz gebracht. So auch gegen Hoffenheim. Deshalb haben wir es letztlich auch geschafft.

Am vorletzten Spieltag gab es eine 0:3-Niederlage bei der U 20 des FC Bayern. Dadurch wurde die Entscheidung aufs Saisonfinale vertagt. Sind da noch einmal Zweifel aufgekommen?

Die Niederlage hat uns zunächst schon geschockt. Aber als wir uns am Montag zum Training getroffen haben, war in der Kabine solch ein Spirit und ein solches Selbstvertrauen zu spüren, dass klar war, dass wir das Spiel schnell abhaken und uns auf Hoffenheim fokussieren. Wir haben uns gut vorbereitet und wussten, wie stark wir sind. Wir hatten keine Zweifel, dass wir das Spiel gewinnen.

Emotionaler Höhepunkt im Max-Morlock-Stadion

Im November haben Sie vor 17.302 Zuschauern gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion gespielt. Es war die höchste Zuschauerzahl in einem DFB-Pokalspiel der Frauen, abgesehen von den Finals. Trotz der 0:6-Niederlage ein Saisonhöhepunkt?

Absolut. Wenn ich da heute darüber rede, kommen mir fast schon wieder die Tränen, weil es einfach so unglaublich emotional war. Dass wir es geschafft haben, so viele Menschen zu mobilisieren, ist etwas, was uns als Mannschaft für immer zusammenhält. Es war ein Meilenstein für uns, den Verein, aber auch für den Frauenfußball in ganz Deutschland.

Auch in der Liga ist die Zuschauerzahl stark gewachsen. Sie hat sich auf über 500 verfünffacht.

Die Entwicklung ist wirklich krass. Im Saisonverlauf kamen von Spiel zu Spiel immer mehr Fans. Am Montag war es überwältigend - ausverkauft mit 2500, und der Valznerweiher hat komplett gebrannt. Das ist nicht nur das Ergebnis unserer Arbeit der letzten Monate, sondern der letzten Jahre. Die Fans haben großen Anteil, haben uns getragen. Einige fahren ja bis nach Potsdam mit. Es macht umso mehr Spaß, wenn die Mannschaft so extrem große Wertschätzung erfährt.

"Ich bekomme Gänsehaut bei seinen Ansprachen"

Welche Anteil hat Ihr Trainer Osman Cankaya am Aufstieg?

Osman hat mich sehr lange begleitet. Er hat die Geschichte des Frauenfußballs im Verein geprägt. Er ist hochemotional und reißt uns mit. Ich bekomme Gänsehaut bei seinen Ansprachen. Osman lebt die Werte des Vereins vor. Er hat sehr großen Anteil an unserem Erfolg.

Hat Bruno Mars auch seinen Anteil am Aufstieg?

Es hat sich eingebürgert, dass wir seinen Song "Just the way you are" nach den Siegen in der Kabine singen. Der Song ist ein Remix aus dem Film "Pitch Perfect", den alle aus der Mannschaft lieben. Der Soundtrack ist schon seit ein paar Jahre Bestandteil der Kabinen-Playlist. Und der Text passt ja auch auf das, was wir sind. Wir sind authentisch, gehen unseren Weg und teilen die Emotionen, die wir haben, mit den Fans.