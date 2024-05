Paul kann Siegchance auf Olympiakurs nicht nutzen

Der Viernheimer Yannik Paul hat auf dem kommenden Olympiakurs sein siebtes Top-10-Ergebnis in diesem Jahr geholt.

Im Club Le Golf National vor den Toren von Paris wurde der 29-Jährige beim Turnier der DP World Tour mit 275 Schlägen Sechster. Der Sieg ging an den Japaner Ryo Hisatsune (270).

Am Vortag hatte Paul nur zwei Schläge Rückstand zur Spitze und damit Siegchancen gehabt. Eine 73 auf dem Par-71-Kurs beendete am Sonntag alle Hoffnungen. Hisatsune triumphierte als erster Japaner auf der DP World Tour. "Ich fliege morgen zurück nach Japan. Vielleicht bekomme ich jetzt ein Upgrade für die Business Class", scherzte der 21-Jährige.

Le Golf National war 2018 Schauplatz für den Ryder Cup, 2024 werden dort bei Frauen und Männern olympische Medaillen vergeben. Paul hat als derzeit zweitbester Deutscher in der Weltrangliste (98., Stephan Jäger belegt Platz 92, siehe unten) gute Chancen, dann wieder nach Paris zurückkehren zu dürfen. Im vergangenen Jahr hatte er bei der Mallorca Open seinen ersten Triumph auf der höchsten europäischen Tour gefeiert.

Solheim Cup: Europas Golferinnen verteidigen Titel gegen USA

Europas beste Golferinnen haben beim Kontinentalvergleich mit den USA den Titel verteidigt. Bei der 18. Auflage des Solheim Cups holten die Europäerinnen am Sonntag im Golf Club Finca Cortesin an der spanischen Costa del Sol ein 14:14 gegen das US-Team. Dem Titelverteidiger reicht ein Remis, um den Cup zu behalten.

Für die Europäerinnen ist es der achte Triumph im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich. Beide Teams waren mit einem Gleichstand von 8:8-Punkten in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte unter großem Jubel die Spanierin Carlota Ciganda in ihrem Match gegen Nelly Korda. Deutsche Golferinnen waren beim Solheim Cup nicht am Start.

Der Solheim Cup ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Eigentlich treffen sich die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa alle zwei Jahre zum Kontinentalvergleich. Die 19. Auflage des Solheim Cups wird aber bereits 2024 im Robert Trent Jones Golf Club in Gainsville im US-Bundesstaat Virginia ausgespielt. Damit kehrt der Solheim Cup nach der Corona-Pandemie wieder in den Rhythmus der geraden Jahreszahlen zurück.

Statistik vom Wochenende

DP World Tour/French Open in Saint-Quentin-en-Yvelines (3,25 Mio. Dollar/Par 71): 1. Ryo Hisatsune (Japan) 270 Schläge (66+69+69+66), 2. Jordan Smith (England) 272 (66+64+70+72) und Jeff Winther 272 (71+66+70+65), 4. Rasmus Höjgaard (beide (Dänemark) 273 (66+69+70+68), 5. Lukas Nemecz (Österreich) 274 (68+71+67+68), 6. Yannik Paul (Viernheim) 275 (67+68+67+73), Kim Joo-hyung (Südkorea) 275 (64+73+70+68), Julien Brun (Frankreich) 275 (69+66+70+70) und Kazuki Higa (Japan) 275 (66+70+65+74), ... 20. u.a. Nick Bachem (Köln) 279 (68+71+71+69), 28. u.a. Freddy Schott (Düsseldorf) 280 (69+70+70+71), ... 62. u.a. Maximilian Schmitt (St. Johann) 290 (71+71+71+77), am Cut gescheitert: u.a. Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Marcel Siem (Ratingen), Marcel Schneider (Pleidelsheim), Nicolai von Dellingshausen (Düsseldorf), Alexander Knappe (Paderborn)

Weltrangliste: 1. (1) Scottie Scheffler (USA) 11,2956 Durchschnittspkt.; 2. (2) Rory McIlroy (Nordirland) 10,5560; 3. (3) Jon Rahm (Spanien) 9,6110; 4. (4) Viktor Hovland (Norwegen) 7,6648; 5. (5) Patrick Cantlay (USA) 7,1308; 6. (6) Xander Schauffele (USA) 6,6315; 7. (7) Max Homa (USA) 5,2399; 8. (8) Matthew Fitzpatrick (England) 4,9878; 9. (9) Brian Harman (USA) 4,9464; 10. (10) Wyndham Clark (USA) 4,7788; ... 92. (91) Stephan Jäger (München) 1,2424; 98. (104) Yannik Paul (Mannheim) 1,2119; 152. (150) Hurly Long (Heidelberg) 0,8810; 169. (164) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,7935; 187. (184) Marcel Siem (Ratingen) 0,7159;