Paul in Japan in den Top Ten

Der deutsche Golfprofi Yannik Paul hat erneut ein Top-Resultat auf der DP World Tour eingespielt. Der 29 Jahre alte gebürtige Frankfurter beendete am Sonntag das Turnier im japanischen Omitama mit einem Gesamtergebnis von 269 Schlägen auf dem geteilten sechsten Platz.

Gut drauf in Japan: Yannik Paul. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Den Sieg bei dem mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Turnier im PGM Ishioka Golf Club sicherte sich der Australier Lucas Herbert im Stechen am zweiten Extraloch gegen den Kanadier Aaron Cockerill. Die beiden Profis lagen nach vier Runden mit jeweils 265 Schlägen an der Spitze, sodass ein Play-off um den Sieg nötig war.

Auch der Düsseldorfer Maximilian Kieffer zeigte in Japan eine gute Leistung. Der 32 Jahre alte Olympia-Teilnehmer von Tokio lag am Ende mit 273 Schlägen auf dem 16. Rang. Der 42-jährige Marcel Siem aus Ratingen schloss das Turnier mit 274 Schlägen auf dem 23. Platz ab.

Für Herbert war es der dritte Erfolg auf der ehemaligen European Tour. Für den Sieg kassierte der Australier ein Preisgeld von 340.000 US-Dollar. Paul hatte im vergangenen Oktober bei der Mallorca Golf Open seinen Premierensieg auf der DP World Tour gefeiert.

Golf, DP World Tour, Turnier in Omitama/Japan (2 Millionen Dollar/Par 70), Endstand nach vier Runden mit Stechen am 2. Extraloch:

1. Lucas Herbert (Australien) 265 (67+63+68+67), 2. Aaron Cockerill 265 (64+69+64+68), 3. Calum Hill 266 (67+67+67+65), 4. Grant Forrest (beide Schottland) 267 (68+62+69+68), Hiroshi Iwata (Japan) 267 (68+66+68+65), 6. u.a. Yannik Paul (Viernheim) 269 (67+70+67+65), ... 16. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 273 (66+65+70+72), ... 23. Marcel Siem (Ratingen) 274 (66+68+71+69), ... 35. Alexander Knappe (Paderborn) 276 (69+64+71+72), ... 51. Marcel Schneider (Bietigheim) 278 (65+72+71+70), ... 64. Nicolai von Dellingshausen (Hubbelrath) 282 (68+69+70+75), am Cut gescheitert: 107. u.a. Freddy Schott (Düsseldorf)