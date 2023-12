Paul Drux vor Comeback: "Sehr froh, dass die Zeit endlich vorbei ist"

Ende April 2023 riss sich Paul Drux, in einem Länderspiel der DHB-Auswahl, die Achillessehne und arbeitete seither an seinem Comeback. Nach über sieben Monaten Verletzungspause steht der Kapitän der Füchse Berlin nun vor seiner Rückkehr.

"Ich liege exakt im Plan der Ärzte, die mir sechs bis acht Monate prognostiziert hatten und ich bin sehr froh, dass die Zeit endlich vorbei ist", so Paul Drux zu seinem anstehenden Comeback. Beim Samstagabend-Spiel der Füchse Berlin auswärts gegen den TBV Lemgo Lippe (19 Uhr, live auf Dyn) beim TBV Lemgo Lippe wird der Rückraumspieler zum ersten Mal in dieser Saison im Kader der Füchse stehen.

Im EHF Euro Cup-Spiel zwischen Deutschland und Schweden hatte sich Paul Drux verletzt. Der 28-Jährige ging nach einem Zuspiel von Julian Köster ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Boden und musste daraufhin kurz behandelt werden. Der DHB bestätigte noch während der Partie die Vermutung vieler: Drux hatte sich einen Achillessehnenriss zugezogen.

Bei der Heim-EM im Januar 2024 wird Drux definitiv aber nicht dabei sein können, da Bundestrainer Alfred Gislason ihn nicht im offiziellen 35er-Kader aufgelistet hat, der dem europäischen Handball-Dachverband (EHF) Ende November gemeldet werden musste. Dieses 35er-Aufgebot ist mit Blick auf die Handball-EM 2024 bindend. Gislason kann nur Spieler bei der Europameisterschaft einsetzen, die auf dieser Liste stehen.

Drux-Rückkehr wichtig für die Füchse

Berlins Trainer Jaron Siewert freut sich natürlich über die Rückkehr von Drux - und umso mehr, da auch Matthes Langhoff auf der Position im linken Rückraum bis Jahresende fehlt. Lasse Andersson gibt seit Monaten mehr oder weniger den Alleinunterhalter auf der "Königsposition". Für die Füchse Berlin ist es das letzte Auswärtsspiel des Jahres sowie das letzte Hinrundenspiel. Die kommenden beiden Heimspiele in der nächsten Woche (19. und 22. Dezember) sind bereits die Rückspiele gegen Stuttgart bzw. Leipzig.

"In Lemgo ist es immer schwer, die kleine und enge Halle ist extrem stimmungsvoll, was sich schnell auf die Mannschaft überträgt. Wir müssen in unser eigenes Tempo kommen und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen", sagt der Cheftrainer, der erst am gestrigen Donnerstag (14. Dezember) seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängerte.

Der TBV steht mit 14:18 Punkten auf Platz zehn der Tabelle, die Mannschaft von Florian Kehrmann holte neun der 14 Zähler vor den eigenen Fans. Nach dem Heimsieg über Eisenach (26:24) zeigte Lemgo zuletzt bei den Rhein-Neckar Löwen starke Comeback-Fähigkeiten und erkämpfte sich nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden (34:34). Vor allem die linke Achse mit Samuel Zehnder (82 Saisontore) und Rückraumspieler Lukas Hutecek (70) spielt eine starke Saison.