Paul Drux unterstützt DHB-Team von der Tribüne

"Ich werde in Düsseldorf dabei sein und versuchen, die Jungs bestmöglich zu unterstützen", so Paul Drux im RBB mit Blick auf den Start der Handball-EM. Statt mittendrin ist der gestandene Nationalspieler nur dabei, wenn Deutschland am morgigen Mittwoch auf die Schweiz trifft.

Paul Drux verletzte sich im April im DHB-Trikot. Sascha Klahn