Paul Drux: "In den entscheidenden Phasen einfach zu viel liegen gelassen"

Die Füchse Berlin mussten sich am Ende dem SC Magdeburg mit 25:30 geschlagen geben. Nach einer schwachen Anfangsphase und einem 0:6-Fehlstart kämpften sich die Berliner in die Partie, hatten die Chance auf den 10:10-Ausgleich und auch in Halbzeit zwei noch einmal auf einen Treffer heran. Paul Drux sprach mit handball-world über das Halbfinale beim REWE Final4

Paul Drux und die Füchse unterlagen im Halbfinale des DHB-Pokals. IMAGO/Eibner