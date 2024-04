Paul Drux: "Es ist ein Ergebnis, mit dem man nicht ganz zufrieden ist"

Die Füchse Berlin holten am Dienstagabend im Viertelfinalhinspiel der European League vor 7179 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle ein 33:33 (17:15) Unentschieden gegen den HBC Nantes. Damit benötigt das Team von Trainer Jaron Siewert beim Rückspiel am Dienstag in einer Woche einen Sieg, um sich den Einzug ins EHF European League Final4 zu sichern.

"Ich finde, dass wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben", äußerte sich Trainer Jaron Siewert nach dem Schlusspfiff: "Bis ungefähr zur 48. Minute haben wir mit fünf Toren in Führung gelegen und konnten Nantes unter Druck setzen. Am Ende steht nun das Unentschieden, was, wenn man nur die letzten drei Minuten betrachtet auch eine Niederlage für uns hätte seien können."

"Es ist ein Ergebnis, mit dem man nicht ganz zufrieden ist, wenn man sieht, dass wir einmal mit 26:21 geführt haben", haderte Kapitän Paul Drux nach dem Unentschieden und führte aus: "Es sah dort gut aus für uns und wir haben gut gespielt. Deshalb habe ich das Gefühl, dass mehr drin war. Aber es ist noch nichts verloren."

Füchse geben Führung aus der Hand

Die Füchse starteten, wie beim Remis am vergangenen Sonntag gegen Kiel sehr konzentriert. Aber auch der HBC Nantes, der sich am Wochenende mit einer starken Leistung im Finale des französischen Pokals gegen den Tabellenführer Paris Saint Germain durchsetzte, nahm die Titeleuphorie mit in die Begegnung. So begann die Partie mit einer ausgeglichenen, torreichen Anfangsphase. Dann konnten sich die Füchse bis zum Ende des ersten Durchgangs leicht absetzen.

Kurz nach Wiederbeginn setzte sich der Bundesligist auf 19:15 ab, konnte eine Aufholjagd beim Stand von 19:18 unterbinden und zog erneut auf 26:21 davon. Nantes schaffte es anschließend wieder auf zwei Tore heranzukommen (28:26). Dann scheiterte erst Hans Lindberg und dann Mathias Gidsel an HBC-Torwart Ignacio Biosca, sodass die Gäste das Spiel durch Minne und Bos tatsächlich drehten (31:33). Kurz vor Schluss gelang den Füchsen durch Fabian Wiede und Tim Freihöfer noch die Aufholjagd zum 33:33 Unentschieden.

Nantes: "Hartes Spiel wie erwartet"

"Es war ein hartes Spiel, so wie ich es erwartet hatte", lautete das Fazit von Nantes Trainer Grégory Cojean, der sich nach dem Unentschieden für das Rückspiel nun viel ausrechnet: "Das Wichtigste für uns war es, die Chancen für das Rückspiel so hoch wie möglich zu halten. Das ist uns gelungen. Wir werden mit vollem Fokus in das Rückspiel am nächsten Dienstag gehen."

Nach dem Remis steht für die Berliner vor dem Rückspiel in Nantes am kommenden Dienstag noch eine Auswärtsfahrt in der Handball-Bundesliga an. Die Mannschaft von Jaron Siewert bestreitet am Samstagabend in der Rothenbach-Halle die Partie gegen die MT Melsungen.