Paul Drux, Chefdiplomat der Füchse Berlin

Als Kapitän der Füchse Berlin ist Paul Drux so etwas wie ihr Chefdiplomat. Wie es ihm gelingt, beim Hauptstadtklub viele verschiedene Nationalitäten unter einen Hut zu bringen und warum man in der deutschen Metropole nicht an Politik und Geschichte vorbeikommt, erzählt er bei einem Treffen mit "Bock auf Handball" an den mahnenden Überbleibseln der einstigen Berliner Mauer. Die ganze Geschichte gibt es auf acht Heft-Seiten in der aktuellen Ausgabe unseres Print-Magazins.

Bock auf Handball traf Paul Drux an der Berliner Mauer. Sascha Klahn