Paukenschlag zum Auftakt: Frankreich fügt Neuseeland historische Niederlage zu

Gastgeber Frankreich hat zum Auftakt der Rugby-WM für einen Paukenschlag gesorgt und Topfavorit Neuseeland eine historische Niederlage zugefügt.

Das Eröffnungsspiel im Stade de France in Paris gewannen Les Tricolores gegen die All Blacks mit 27:13. Zur Halbzeit hatten die Franzosen mit 9:8 geführt, im Anschluss aber zwischenzeitlich mit 9:13 in Rückstand gelegen. Danach drehte der Gastgeber die Partie, die vor 80.000 Fans im größten Stadion des Landes stattgefunden hatte. Die Neuseeländer leisteten sich insgesamt viel zu viele Fouls (11:4), weshalb 15 der 27 Punkte Frankreichs aus Penalty-Kicks resultierten. Verzichten mussten die "All Blacks" auf Kapitän Sam Cane, der sich kurz vor dem Anpfiff verletzt hatte.

Zuvor hatte Frankreichs Staatspräsident das XXL-Turnier unter einigen Pfiffen eröffnet. Insgesamt treten 20 Mannschaften bei der WM an, aufgeteilt in vier Fünfergruppen. Das Eröffnungsspiel war das Topspiel der Gruppe A - und die Niederlage für Neuseeland eine historische. Noch nie zuvor hatten die All Blacks, die drei der bisher neun Ausgaben der Rugby-WM für sich entschieden hatten, in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft verloren.

Chancen auf das Weiterkommen hat Neuseeland aber noch immer, nach der Gruppenphase qualifizieren sich die besten beiden Teams jeder Gruppe für das Viertelfinale. In Pool A heißen die weiteren Gegner Italien, Namibia und Uruguay. Der Kampf um den Webb Ellis Cup wird erstmals ausschließlich in Frankreich ausgetragen, das Finale findet allerdings erst am 28. Oktober ebenfalls im Stade de France statt. Bislang wurden 2,5 Millionen Tickets für das Turnier verkauft.

Titelverteidiger Südafrika, das 2019 triumphiert hatte, steigt am Sonntag gegen Schottland in den Wettbewerb ein. Deutschland ist bei der Rugby-WM nicht vertreten.