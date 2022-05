Paukenschlag: Rot-Weiss Essen trennt sich zwei Spieltage vor Schluss von Neidhart

Rot-Weiss Essen hat sich zwei Spieltage vor Schluss völlig überraschend von Cheftrainer Christian Neidhart getrennt.

Zwei Spieltage vor Schluss steht Essen auf dem zweiten Platz der Regionalliga West und hat zwei Punkte Rückstand auf Primus Münster. Der ehemalige Bundesligist ist damit auf einen Patzer des Drittliga-Absteigers angewiesen, muss zugleich aber seine Hausaufgaben am Samstag in Rödinghausen und eine Woche später im Heimspiel gegen Ahlen lösen. Um dabei wohl nichts unversucht zu lassen und den ersehnten Drittliga-Aufstieg zu erzwingen, griffen die Verantwortlichen an der Hafenstraße nun sogar zum Trainerwechsel. Der bisherige Chefcoach Neidhart wurde am Donnerstagmittag freigestellt.

"Wir haben uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, aber zuletzt ist die totale Überzeugung abhandengekommen, unser Ziel in der bisherigen Konstellation erreichen zu können", wird der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig in einer Mitteilung zitiert. Die Betreuung der Mannschaft übernehmen Sportdirektor Jörn Nowak und U-19-Trainer Vincent Wagner. "Das gesamte Team erhält für den Endspurt die maximale Unterstützung mit allem, was nötig ist. Bei Christian Neidhart möchte ich mich persönlich und im Namen von RWE ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken."

Landespokal-Aus zur Unzeit

Neidhart wurde wohl auch das Aus im Landespokal-Halbfinale in Wuppertal zum Verhängnis. Durch die 1:3-Niederlage, ein Dämpfer zur Unzeit vor dem entscheidenden Saisonfinale, ist auch klar, dass Essen in der kommenden Saison nicht im attraktiven DFB-Pokal vertreten sein wird. "Die Auftritte der letzten Wochen haben uns jedoch dazu veranlasst, eine Veränderung vorzunehmen", betont Nowak. "Wir werden nun im Team alles daran setzen, unsere Kräfte zu bündeln, eine neue Energie zu entfachen und so die verbleibenden beiden Spiele zu gewinnen."

Gründe wurden keine genannt, aber ich habe auch nicht danach gefragt. Christian Neidhart über die Trennung im Gespräch mit der NOZ

Der freigestellte Coach selbst erklärte im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, vom Zeitpunkt der Trennung "ein bisschen überrascht" worden zu sein. "Ich hätte mir und uns allen schon zugetraut, die Sache zu einem erfolgreichen Ende zu bringen und als Happy End den Aufstieg zu feiern. Leider hat der Verein das anders gesehen." Er sei am Donnerstagvormittag über die Entscheidung der Vereinsführung informiert worden: "Gründe wurden keine genannt, aber ich habe auch nicht danach gefragt."

Das in dieser Saison bisweilen dramatische Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Münster und Essen bekommt damit ein weiteres Kapitel. Münster kann bereits am Freitag (19.30 Uhr) in Wiedenbrück vorlegen und Essen vor dem schwierigen Gastspiel in Rödinghausen unter Druck setzen. Am letzten Spieltag spielen die Adlerträger dann gegen Köln II im heimischen Preußenstadion, parallel zu Essens Heimspiel gegen Ahlen.

Neidhart hatte RWE im Sommer 2020 übernommen. Zuvor war der ehemalige Zweitliga-Stürmer (für Braunschweig und Osnabrück) sieben Jahre lang beim SV Meppen tätig, den er 2017 zurück in die Drittklassigkeit führte. Gleiches hatten sich die Verantwortlichen in Essen erhofft. In seiner Debütsaison belegte der Traditionsklub aber "nur" den zweiten Platz hinter Drittliga-Aufsteiger Dortmund II. Auch in diesem Jahr droht RWE nun die ersehnte Rückkehr in den Profifußball zu verpassen. Der Klub spielt seit 2008 viertklassig.