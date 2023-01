Paukenschlag: ÖFB-Boss Milletich tritt zurück

Die Amtszeit von Gerhard Milletich als ÖFB-Präsident ist zu Ende. Der 66-Jährige gab am Dienstag seinen Rücktritt bekannt.

Gerhard Milletichs Amtszeit als ÖFB-Präsident ist vorbei. Das gab der österreichische Fußballbund am Dienstag in einer Aussendung bekannt. "Aufgrund der massiven medialen Negativ-Kampagne und der internen Angriffe gegen meine Person, sehe ich mich veranlasst, meine Funktion als Präsident des ÖFB mit sofortiger Wirkung zurückzulegen", teilte Milletich in einer persönlichen Erklärung mit.

Der Burgenländer hatte sich im Herbst 2021 gegen Roland Schmid durchgesetzt, sah sich danach aber immer wieder mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. Insbesondere den Vorwurf, er habe seine Position genutzt, um für die Publikationen seines Verlagshauses Anzeigenkunden zu gewinnen, konnte er trotz zahlreicher Dementis nie final ausräumen. Auch in der Aussendung am Dienstag bekräftigte Milletich, "dass ich mein Ehrenamt als ÖFB-Präsident niemals missbraucht habe. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich aus heutiger Sicht manche Kommunikation ein wenig anders geführt. Dennoch habe ich immer im Sinne des ÖFB und des österreichischen Fußballs gehandelt und habe mir daher nichts vorzuwerfen."

Milletich will "weiteren Schaden vom ÖFB abwenden"

"Dieser Rückzug erfolgt zum Schutz meines privaten und geschäftlichen Umfelds und soll weiteren Schaden vom ÖFB abwenden. Denn die mediale Vorverurteilung der letzten Monate sowie die persönlichen Angriffe einiger Präsidiumsmitglieder haben nicht nur meine Reputation, sondern auch das Ansehen des ÖFB in der Öffentlichkeit stark beschädigt", führte Milletich aus. Daher habe er nach rund 15 Monaten im Amt letztlich keinen anderen Ausweg als seinen Rücktritt gesehen.

Milletich betonte, "wichtige Schritte für eine erfolgreiche Zukunft des österreichischen Fußballs gelegt" zu haben und führte in diesem Zusammenhang "die Bestellung des Teamchefs Ralf Rangnick und die Grundsatzentscheidung für die Errichtung des Trainingszentrums in Aspern" an. Wie es im ÖFB nun weitergeht, soll in einer Präsidiumssitzung am Freitag entschieden werden.