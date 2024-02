Paukenschlag! MT-Mäzenin tritt ab

Die MT Melsungen hat eine einschneidende Veränderung im Aufsichtsrat verkündet. Die langjährige Vorsitzende und Mäzenin räumt ihren Posten.

Faustdicke Überraschung bei der MT Melsungen! Barbara Braun-Lüdicke ist nicht länger die Aufsichtsratsvorsitzende. "Ich stand lange genug in der ersten Reihe. Jetzt sollen andere übernehmen, die auch mal eine andere Sicht auf die Dinge haben", schildert die langjährige Mäzenin auf der MT-Homepage.

Die Entscheidung ist ihr laut eigener Auskunft nicht schwergefallen, denn "allein aus gesundheitlichen Gründen muss ich kürzertreten". Komplett zurückziehen wird sie sich aber nicht, denn sie bleibt als Ehrenvorsitzende im Aufsichtsrat erhalten. "Ich kann die MT nicht gänzlich loslassen. Dafür liegt sie mir zu sehr am Herzen", meint die 67-Jährige.

Melsungen baut Aufsichtsrat um

Ihr Nachfolger heißt Markus Strotmann. Der 54-Jährige ist Vorstandsmitglied der B. Braun SE und stieß im vergangenen Frühjahr zum MT-Aufsichtsrat hinzu. Neu im Gremium sind zudem Eva Braun-Lüdicke, Dr. Stefan Ruppert, Ex-MT-Spieler Daniel Holl sowie Andreas Walde, der bis vor Kurzem noch als Interimsvorstand die Geschicke der MT leitete. Albin Schicker und Markus Boucsein sind hingegen nicht mehr Teil des Aufsichtsrats.

Der Verein verkündete zudem, dass drei Ausschüsse ins Leben gerufen werden, in denen sich Mitglieder des Aufsichtsrats um die Bereiche Finanzen, Personal und Strategie kümmern werden. "So können wir in Zukunft intensiver mit dem Vorstand zusammenarbeiten", erläutert Strotmann, der gebürtig aus Münster stammt und seit mehr als 20 Jahren in Melsungen lebt.

"Der Aufsichtsrat soll und will aktiver beraten und mehr unterstützen. Und abgesehen davon, kann es nicht schaden, den Laden zu verjüngen. Es soll ja keine Rentnertruppe werden", beschreibt Barbara Braun-Lüdicke die Umstrukturierung.