Paukenschlag! Keine Lizenz für HSV Hamburg

Die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga hat dem HSV Hamburg die Lizenz für die kommende Spielzeit nicht erteilt. Das teilte der Ligaverband am heutigen Freitag mit.

Die Stellungnahme der HBL GmbH im Wortlaut

Am heutigen Freitag, den 3. Mai 2024, teilt die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga mit, dass der Handball Sport Verein Hamburg den Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der zur Erlangung einer Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2024/25 berechtigt, nicht fristgemäß erbracht hat.

Die Lizenzierungskommission hatte dem Handball Sport Verein Hamburg am 17. April 2024 die Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb der obersten Spielklasse in der Saison 2024/25 nur unter der Bedingung erteilt, dass bis zum 03. Mai 2024, 12.00 Uhr, eine ermittelte erhebliche Liquiditätslücke geschlossen wird.

Dies wurde gegenüber der unabhängigen Lizenzierungskommission innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgewiesen. Daraus resultiert, dass der Handball Sport Verein Hamburg keine Lizenz hat, die zur Teilnahme am Spielbetrieb der Handball-Bundesliga für die Saison 2024/25 berechtigt.

Der Handball Sport Verein Hamburg hat gegen den Beschluss der Lizenzierungskommission vom 17.04.24 frist- und formgemäß Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde liegt dem Präsidium des Handball-Bundesliga e. V. zur weiteren Entscheidung vor.

Im Falle einer der Beschwerde nicht abhelfenden Entscheidung des Präsidiums des HBL e. V. verbleibt dem Handball Sport Verein Hamburg die Möglichkeit der Anrufung des verbandsinternen Schiedsgerichtes.

Der unabhängigen Lizenzierungskommission gehören neben dem Vorsitzenden Rolf Nottmeier, Direktor des Arbeitsgerichts Minden, Olaf Rittmeier, Steuerberater, Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga GmbH und Mattes Rogowski, Geschäftsleitung Sport & Lizenzen bei der HBL GmbH, an. Aus der HBL GmbH wird die Lizenzierungskommission durch Marie Küppers (Projektmanagerin Spielorganisation, Sportentwicklung, Lizenzierung) unterstützt.