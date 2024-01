Paukenschlag in Uerdingen: Es fehlen 500.000 Euro - Insolvenz Nummer fünf droht

Der KFC Uerdingen kommt nicht zur Ruhe. Die Informationen, die Finanzvorstand Bernd Limberg pünktlich zu Neujahr preisgab, sind besorgniserregend: Der aktuelle Oberligist steht einmal mehr vor der Insolvenz.

Im vereinseigenen Videoformat "BlauRot TV" kommentierte Limberg die Gerüchte, die zuletzt kursierten - und gibt einen Einblick in die heikle finanzielle Lage beim ehemaligen Bundesligisten aus Krefeld: Rund 500.000 Euro fehlen, um den Spielbetrieb bis zum Saisonende aufrecht zu erhalten. "Wir brauchen das Geld nicht am 30. Mai, sondern jetzt", so Limberg.

Der Grund liegt im Ausfall des ehemaligen Hauptsponsors "dasbob", mit dem im Frühjahr ein Sieben-Jahres-Vertrag geschlossen worden war, der seinen Zahlungsverpflichtungen laut Verein aber nie nachgekommen war. Ende November kündigte der Verein den Vertrag fristlos. "Wir haben alles mobilisiert, was laufen kann. Uns fehlen die monatlichen Raten von dasbob", sagt Limberg. Man habe mit dem Betrag eingeplant, das Minus der Vorsaison abzubauen. Altlasten und neue Verbindlichkeiten könnten nicht etwa durch bald zu erwartende Mitgliedsbeiträge und Pokaleinnahmen abgebaut werden.

"Ein Damoklesschwert"

Auf ganze vier Insolvenzverfahren kommt der KFC Uerdingen in der jüngeren Vergangenheit - nun droht das nächste. "Die Insolvenz ist immer ein Damoklesschwert", sagt Limberg, verweist aber auf diverse Aktionen und einen Maßnahmenkatalog, mit dem die Rettung gelingen soll. "Wir haben auch zusätzliche Sponsoren gewinnen können", sagt er und hofft nun - auch mit Hilfe der Anhänger - auf eine "Aufwärtsspirale". Rund ein Zehntel der fehlenden Summe etwa wurde bereits durch eine Trikot-Aktion eingenommen. Künftig wolle man zudem regelmäßig über Einnahmen informieren.

Derzeit spielt der ehemalige Bundesligist und DFB-Pokal-Sieger in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein und überwintert auf Rang vier. Sollte der KFC nun allerdings einen weiteren Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, wäre ein Zwangsabstieg die Folge.