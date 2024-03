Paukenschlag in Tirol: Silberberger verlässt die WSG zu Saisonende

Der langjährige WSG-Trainer Thomas Silberberger wird die Tiroler mit Saisonende verlassen, das teilte der 50-Jährige auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Der Gedanke schlummere schon das ganze Jahr in ihm.

Die WSG Tirol muss sich nach dieser Saison einen neuen Trainer suchen. Thomas Silberberger gab am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seinen Beschluss bekannt, nach elf Jahren als Cheftrainer des Bundesligisten aus Wattens aufzuhören. "Das schlummert schon das ganze Jahr in mir. Jetzt will ich Klarheit schaffen", erklärte der 50-Jährige. Die Entscheidung habe er bereits in der Winterpause getroffen.

"Für mich geht im Sommer eine fantastische, elfjährige Reise zu Ende. Ich habe den Verein 2013 auf Platz vier der Regionalliga West übernehmen und gemeinsam mit Stefan (Köck) und Diana (Langes-Swarovski) bis in die Bundesliga führen dürfen. Ab Sommer bin ich aber bereit für eine neue Aufgabe und somit hat auch der Verein die Möglichkeit, neue Impulse auf der Cheftrainer-Position zu setzen. Für mich ist es der ideale Zeitpunkt und es bleiben nur Freundschaften über."

Silberberger führte die WSG 2019 nach über 50-jähriger Abstinenz in die Bundesliga. Das war natürlich auch einer seiner Höhepunkte. "Es gab viele Highlights in den elf Jahren, der Höhepunkt war aber sicherlich der 1. Juni 2019 mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Aber auch den Einzug in das Meisterplayoff, den zweiten Platz im Bundesliga-Trainer-Ranking sowie das Europacup-Playoff-Finale gegen den SK Rapid will ich nicht missen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich diesen Verein so prägen durfte und gebe im Sommer mein Lebenswerk weiter."

Der damalige Aufstieg in die Bundesliga brachte ihm auch den Titel als "Trainer des Jahres" der 2. Liga ein. Manager Sport Stefan Köck sieht seinen langjährigen Weggefährten nur ungern gehen, freut sich aber auch über die zahlreichen Erinnerungen. "Vom ersten Tag an spürte ich seine Leidenschaft, seine Arbeitsmoral und den nötigen Fanatismus, mit unserem Klub Erfolge zu feiern. Dass diese Erfolge uns bis in die Bundesliga geführt haben, dafür bin ich Silbi und jedem einzelnen in diesem Klub äußerst dankbar. Eine Trennung tut immer weh, diese natürlich ganz besonders. Die WSG verliert mit Thomas Silberberger einen tollen, ehrgeizigen und loyalen Trainer, aber vor allem einen großartigen Typen."

In den ausstehenden Wochen hat Silberberger noch eine große Aufgabe beim Tabellen-Vorletzten. "Das Ziel ist der Klassenerhalt", betonte er.