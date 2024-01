Paukenschlag in Katalonien: Xavi verlässt Barça im Sommer

Der FC Barcelona muss sich im kommenden Sommer einen neuen Trainer suchen: Nach der 3:5-Pleite gegen Villarreal kündigte Xavi an, seinen Job zum 30. Juni niederzulegen. Eine Kurzschlussreaktion nach der nächsten schwachen Leistung der Katalanen war es nicht.

Gerade hatte der FC Barcelona erst sein nächstes Ligaspiel mit 3:5 gegen Villarreal verloren, da sorgte Cheftrainer Xavi auf der Pressekonferenz am Samstagabend selbst für die Schlagzeile des Tages. "Ich möchte ankündigen, dass ich ab dem 30. Juni nicht mehr Trainer des FC Barcelona sein werde", stellte der ehemalige Weltklasse-Regisseur klar.

Eine Kurzschlussreaktion nach dem abermals schwachen Auftritt Barcelonas? Mitnichten! "Ich hatte mich schon vor ein paar Tagen entschieden, weil ich denke, dass es an der Zeit ist. Der Verein braucht einen anderen Impuls", sagte Xavi und fügte an: "Als Culer denke ich an den Verein, an die Spieler ..." Vielsagend schob er hinterher, dass die Spieler dann sicherlich "ruhiger" seien.

Seit vielen Wochen befindet sich Barcelona in einer Abwärtsspirale. Nach der Niederlage am Samstag beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid bereits zehn Punkte, den Erzrivalen werden die Katalanen kaum noch einholen können. Am vergangenen Donnerstag war Barça zudem dramatisch in der Copa del Rey an Bilbao gescheitert. Im Champions-League-Achtelfinale wartet die hohe Hürde Napoli, das Hinspiel gegen den amtierenden italienischen Meister steigt am 21. Februar, das Rückspiel am 12. März.

Es sei für Xavi ein ganz "natürliches Verhalten" den Klub vor die eigene Person zu stellen. Über die Entscheidung habe die Klublegende auch mit Präsident Joan Laporta länger gesprochen - in einem "sehr menschlichen Gespräch". "Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt und die beste Sache für den Verein", erklärte Xavi und fügte noch einmal an: "Es ist Zeit für einen Richtungswechsel - vor allem für die Spieler."

Xavi hat sich "selbst befreit"

Mit seiner Entscheidung wolle Xavi "die Gesamtsituation entspannen". Er selbst habe "gute Arbeit geleistet, aber ich denke, meine Zeit als Trainer muss am 30. Juni enden. Das wird den Spielern den Rücken freihalten." Mit der Übereinkunft über seinen Abschied im Sommer habe er sich in gewisser Weise auch "selbst befreit".

Dass Barcelona am Samstagabend seine dritte Heimpleite in dieser Saison kassierte, passte ins Bild. Und was für eine es war: "Ich kann mich an kein Spiel in meiner Karriere erinnern, das so grausam war wie das heutige", sagte Xavi nur nach dem zunächst aufgeholten 2:0 und der im Anschluss beim 3:5 komplett verspielten 3:2-Führung (hier den Ticker nachlesen).

Seit November 2021 hatte der spanische Welt- und zweimalige Europameister "seinen" Verein, für den er zwischen 1998 und 2015 als Profi und zuvor schon in "La Masia" gewirkt hatte, als Cheftrainer geführt. Der größte Erfolg war die nationale Meisterschaft zum Abschluss der vergangenen Saison. Bestätigen wird er diesen Erfolg bei seinem Abschied im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht können.