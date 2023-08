Paukenschlag in Italien: Nationaltrainer Mancini tritt zurück

Roberto Mancini ist völlig überraschend als Nationaltrainer Italiens zurückgetreten. Dabei hatte er erst vergangene Woche mehr Macht innerhalb des Verbands erhalten.

Der italienische Fußballverband FIGC teilte am Sonntagmittag mit, dass der 58 Jahre alte Mancini am späten Samstagabend seinen Rücktritt eingereicht hat. Der Verband habe diesen Schritt "zur Kenntnis genommen".

Ein Grund ist in der Mitteilung nicht aufgeführt, der Zeitpunkt ist allerdings sehr ungewöhnlich: Erst in der vergangenen Woche hatte Mancini innerhalb des Verbands noch mehr Macht erhalten. So sollte er eigentlich künftig nicht nur die Nominierungen für die Squadra Azzurra vornehmen, sondern auch die für die U 20 sowie die U 21 des Landes. Der Verband hatte dies damit begründet, dass Mancinis Spielstil "funktional integriert" werden sollte und auch in den U-Nationalmannschaften "dieselben Spielstile und Spielsysteme angewandet werden". Sein bisheriger Co-Trainer Attilio Lombardo war dafür zum U-20-Chefcoach berufen worden.

Mancini hatte die italienische Nationalmannschaft am 14. Mai 2018 übernommen und Italien 2021 zum Europameister-Titel geführt. Im Anschluss hatte das Team unter seiner Ägide allerdings die Qualifikation für die WM 2022 in Katar verpasst. 2023 führte Mancini die Squadra Azzurra ins Halbfinale der Nations League. In die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland war der amtierende Titelträger mit einer 1:2-Niederlage gegen England gestartet. In insgesamt 61 Spielen unter seiner Regentschaft kommt er auf 39 Siege, 13 Unentschieden und neun Niederlagen.

Einen Nachfolger will der italienische Verband schon "in den kommenden Tagen" bekannt geben - aufgrund der "wichtigen und zeitlich engen Pflichtspiele in der Qualifikation". Man werde nun "die beste Option für die Azzurri evaluieren". Bereits in weniger als einem Monat, am 9. September, tritt Italien in der EM-Qualifikation in Nordmazedonien an, drei Tage später spielt der viermalige Weltmeister zu Hause gegen die Ukraine.