Paukenschlag: Abfahrten am Matterhorn für kommenden Winter gestrichen

Gerade einmal einen Tag nach dem Saisonfinale der Weltcup-Saison 2023/24 kam das überraschende Aus für die umstrittenen Weltcup-Abfahrten am Matterhorn.

Zumindest in der Saison 2024/25 werden am wohl berühmtesten Berg der Schweiz keine Rennen ausgetragen. Am Montag einigten sich der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS sowie die Verbände der Schweiz (Swiss-Ski) und Italiens (FISI) auf eine Streichung der geplanten Rennen im kommenden Winter.

Damit muss der Weltcup-Zirkus weiterhin auf sein Debüt am Fuße des Matterhorns warten. Denn seit der Einführung der Speed-Wettbewerbe ab der Saison 2022/23 konnte noch kein einziges Rennen ausgetragen werden. Denn die Wettbewerbe waren als "Matterhorn Cervino Speed Opening" geplant und sollten Ende November jeweils zum Weltcup-Auftakt spektakuläre Bilder mit der grandiosen Bergwelt im Hintergrund auf die Fernsehbildschirme zaubern. So jedenfalls war der Plan von FIS-Präsident Johan Eliasch, der das Projekt maßgeblich vorangetrieben hat.

Doch Ende November und Anfang Dezember herrschen oft unstabile Witterungsbedingungen rund um die Skiorte Zermatt in der Schweiz sowie Cervinia in Italien. 2022/23 konnte wegen Schneemangels nicht gefahren werden, im November 2023 erfolgte die Absage des kompletten Renn-Wochenendes dagegen wegen des vielen Neuschnees und starker Winde.

Die FIS hatte deshalb den lokalen Organisatoren vorgeschlagen, die Wettbewerbe auf einen späteren Zeitpunkt zu terminieren, wo der Erfahrung nach die Chancen auf bessere meteorologische Verhältnisse höher sind. Dieser Vorschlag wurde zumindest für die kommende Saison aber abgelehnt, da wegen der Hochsaison in beiden Gebieten im Wallis und im Aostatal keine ausreichende Zahl an Unterkünften zur Verfügung stünde. Zudem sei der enorme Aufwand für die Vorbereitung des Rennens mitten in der Winter-Tourismus-Saison nicht zu stemmen. Wie es ab der Saison 2025/26 mit den "Matterhorn Cervino Speed Opening" weitergehen wird, ist noch offen.

Mögliche negative Auswirkungen auf die Natur sorgen für Diskussionen

Die Rennen sind nicht nur wegen des frühen Zeitpunkts umstritten, sondern auch wegen möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Denn auf der Piste "Gran Becca" wird auf einer Höhe von 3720 Metern am Theodulgletscher in der Schweiz gestartet, das Ziel liegt dann auf 2835 Metern im italienischen Cervinia. Eingriffe in die ökologisch sensible Gletscherregion hatten schon vor der ersten geplanten Austragung für Diskussionen und heftige Auseinandersetzungen gesorgt. Doch die Baukommission des Kantons Wallis hatte nach einer Prüfung keine Einwände gegen die geplanten Arbeiten.