Patzer, Krise, Gerüchte: Das sagt Keeper Casteels

Mit zwei schweren Fehlern kehrte Koen Casteels bei Wolfsburgs 0:4 in Mönchengladbach ins VfL-Tor zurück. Der Torwart spricht über die Krise seines Klubs und Gerüchte um seine Zukunft.

Koen Casteels könnte es sich einfach machen. Wochenlang war der Keeper wegen einer nicht näher definierten "Entzündung im Bauchbereich" ausgefallen, in Mönchengladbach schließlich legte er einen Kaltstart hin, der kräftig danebenging. Der 31-Jährige verschuldete zwei Gegentreffer, als Erklärung führt er seine Zwangspause aber nicht an.

"Die Verletzung hat damit nichts zu tu, so etwas passiert einfach", betont der Belgier. "Dafür gibt es manchmal keine Erklärung." Vielmehr wertet er es als gutes Zeichen, "wenn die Leute sagen, dass die das von mir gar nicht kennen". Deswegen hat Casteels das Spiel längst abgehakt. "Jeder macht in seinem Job mal einen Fehler. Jetzt heißt es, wieder aufzustehen und es besser zu machen. Ich bin erfahren genug."

"Mit unserer Qualität kommen wir da wieder raus"

Auch auf seine Erfahrung wird es ankommen, wenn sich der VfL in den kommenden Spielen aus der aktuellen Krise herausarbeiten will. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Leipzig steht Wolfsburg nach zuvor nur einem Punkt aus fünf Partien gehörig unter Druck. "Es geht jetzt darum, die Köpfe oben zu halten, hart zu arbeiten und zusammenzuhalten", fordert der stellvertretende Kapitän. "Dann werden wir mit unserer Mannschaft und unserer Qualität, die wir haben, da wieder herauskommen."

Ich bin in meiner Entscheidung noch völlig offen. Koen Casteels

Qualität, die Wolfsburg mit Casteels zweifelsohne im Tor hat, daran ändern auch die Patzer von zuletzt nichts. Qualität, die es spätestens ab Sommer zu ersetzen gilt, wenn der Routinier den VfL nach neun Jahren verlässt. Mit Kamil Grabara kommt sein Nachfolger vom FC Kopenhagen.

Und wohin zieht es den Belgier? Über aufgekommene Gerüchte, wonach der FC Bayern mal ein Auge auf den Wolfsburger geworden haben soll, sagt dieser: "Natürlich wäre so ein Verein ein schöner Schritt." Jedoch: "Ich bin in meiner Entscheidung noch völlig offen und frei. Es gibt noch nichts Konkretes." Anfragen gehen aber dennoch ein: "Wenn man weiß, dass im Juni der Vertrag endet, ist es völlig normal, dass man ein paar Anrufe bekommt."

Seine volle Konzentration, das betont Casteels, gilt aber noch dem VfL. "Das Wichtigste ist für mich, dass ich in Wolfsburg meine Leistung bringe und wir mit dem VfL erfolgreich sind."

Davon war der Klub in den vergangenen Wochen weit entfernt.

Thomas Hiete