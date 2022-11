Patz muss die Offensiv-Krise von Carl Zeiss Jena lösen

Nach gutem Saisonstart ist Carl Zeiss Jena ins Tabellenmittelfeld durchgerutscht. Besonders bei der Offensive ist Trainer Andreas Patz gefordert, denn der Angriff produziert derzeit im Stile eines Abstiegskandidaten.

Beim FC Carl Zeiss Jena wächst die Unzufriedenheit. Die Thüringer waren mit vier Siegen und einem Remis recht imposant in die laufende Saison der Regionalliga Nordost gestartet und lagen zeitweilig auf Tabellenplatz 2. Nun aber wartet der FCC bereits seit sechs Spielen (eine Niederlage und fünf Unentschieden) auf einen Sieg. Der Absturz auf Platz 8 ist die Folge dieser Entwicklung.

Festzumachen ist die aktuelle Jenaer Schwächephase vor allen Dingen an der erschreckend schwachen Offensive. Denn in diesen sechs sieglosen Spielen wurde kein einziger Treffer herausgespielt, alle drei Jenaer Tore wurden per Elfmeter erzielt. Dies bedeutet gleichzeitig in diesem Zeitraum die schlechteste Offensive der gesamten Staffel - zusammen mit dem FSV Luckenwalde. Auch im vergangenen Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47 schien des Gegners Tor wie vernagelt; nach dem 0:0 gab es viele Pfiffe von den Rängen des Ernst-Abbe-Sportfeldes. Unmut, den Jena-Trainer Andreas Patz verstehen kann, wie er sagt. Aber: "Was soll ich machen? Ich kann den Jungs jetzt nicht den Kopf abreißen. Ich muss ihnen weiter Mut machen." Seinen Spielern, so sagt der 39-Jährige, könne er keinen Vorwurf machen, "die sind bemüht, geben Gas". Und nehmen sich für die Spiele immer viel vor, wie Neuzugang Justin Petermann (24, Mittelfeld) erläutert: "Wir schaffen es nicht, das Ding reinzudrücken. Die Ansätze sind da, nur wir müssen den Bock auch umstoßen." Das muss nun beim ZFC Meuselwitz gelingen, soll das Fahrwasser für die Verantwortlichen kurz vor der Mitgliederversammlung am 12. November nicht noch unruhiger werden.

Sparkurs mit Auswirkungen

Noch tragen die meisten Fans den eingeschlagenen Weg mit, wissen, dass der verordnete Sparkurs auch Auswirkungen auf die sportliche Schlagkraft des einstigen DDR-Meisters und -Pokalsiegers hat. Erfahrene Akteure sind teuer, etliche davon haben den FC Carl Zeiss im vergangenen Sommer jedoch verlassen. Die Vollstrecker-Qualitäten von Stürmer Maximilian Wolfram (25), jetzt bei Drittligist Verl, oder Fabian Eisele (27), den es zum Südwest-Regionalligisten FC Homburg zog, werden schmerzlich vermisst. Die Neuzugänge, wie die beiden Stürmer Jan Dahlke (25) oder Jonathan Muiomo (23), gelten bisher noch nicht als gleichwertiger Ersatz. Geduld und Zeit wird man an den Kernbergen dafür noch brauchen.

Doch das Restprogramm bis zur Winterpause ist ambitioniert für den FCC. Nach dem Thüringenderby am Samstag in Meuselwitz reist Spitzenreiter Berliner AK an. Und auch danach wird es mit dem Chemnitzer FC, SV Babelsberg sowie Lok Leipzig nicht leichter. Womöglich können die Thüringer dann aber von einer neuen Rolle, der des Außenseiters, profitieren, und die sinkende Erwartungshaltung im Umfeld des Klubs nimmt den Druck vom Team.