Patriots sorgen für Fassungslosigkeit - Bradys Bucs verspielen 17:0

Mit einem völlig misslungenen letzten Spielzug sorgten die New England Patriots in der NFL am Sonntag für Fassungslosigkeit. Tom Brady kassierte mit den Tampa Bay Buccaneers eine weitere Niederlage - die Play-offs sind in Gefahr.

Die Frage, die sich das NFL-Universium am Sonntagabend einhellig gestellt haben dürfte: "WAS WAR DAS DENN?!" Das Duell zwischen den Las Vegas Raiders und den New England Patriots schien sicher auf die Overtime zuzusteuern. Was dann passierte, konnten selbst die siegreichen Raiders kaum fassen.

Beim letzten Play liefen den Patriots den Ball Sekunden vor Schluss über Rhamondre Stevenson. Doch anstatt nach 23 Yards zu Boden und damit in die Verlängerung zu gehen, entschloss sich der Running Back dazu, einen Lateral nach rechts zu Jacobi Meyers zu werfen. Der Receiver traf eine noch folgenschwerere Entscheidung - und warf einen weiteren Lateral-Pass in die Mitte Richtung Quarterback Mac Jones.

Das war wahrscheinlich das verrückteste Ende, dem ich je beigewohnt habe. Raiders-Coach Josh McDanils

Verteidiger Chandler Jones fing das Ei, wehrte einen relativ kläglichen Tackle-Versuch des Patriots-Spielmachers ab und rannte über 48 Yards zum ungläubig umjubelten 30:24-Sieg in die Endzone. "Das war wahrscheinlich das verrückteste Ende, dem ich je beigewohnt habe", sagte Raiders-Coach Josh McDaniels nach dem Sieg über seinen langjährigen Lehrmeister Bill Belichick.

Zuvor hatten die Raiders die Partie nach einem 17:3-Halbzeitvorsprung wieder aus der Hand gegeben. Erst ein 30-Yard-Touchdownpass von Derek Carr auf Keelan Cole 32 Sekunden vor Schluss sorgte für den Ausgleich. Cole schien in der linken Ecke der Endzone mit einem Fuß im Aus aufzukommen, doch da die Schiedsrichter nicht genug klare Anhaltspunkte hatten, hielt der Touchdown dem Review stand. Bitter für die Patriots: Durch die Niederlage rutschten sie in der AFC mit einer 7:7-Bilanz vorerst aus den Play-off-Rängen.

Giants siegen nach umstrittenen Entscheidungen

Die New York Giants beendeten ihre Durststrecke im Spätspiel mit einem 20:12-Erfolg im für die Play-offs überaus bedeutsamen Division-Duell mit den Washington Commanders. Der kam nach Entscheidungen gegen die Commanders in der Schlussphase allerdings überaus umstritten zustande. "Fragt mich nicht zu den Schiedsrichtern", sagte ein angefressener Commanders-Coach Ron Rivera. Sein Team hat im NFC-Play-off-Rennen nur noch einen hauchdünnen Vorsprung auf die Verfolger. Die Dallas Cowboys sind hingegen trotz der Overtime-Niederlage in Jacksonville sicher in der K.-o.-Runde dabei.

Bradys Ballverluste werden teuer

Angefressen dürfte einmal mehr auch Tom Brady gewesen sein. Trotz zwischenzeitlicher 17:0-Führung verlor Tampa Bay gegen die Cincinnati Bengals noch mit 23:34. Die Buccaneers leisteten sich insgesamt gleich vier Ballverluste, drei davon gingen auf das Konto von Brady. In der schwachen NFC South stehen Brady & Co. mit einer Bilanz von 6:8 (!) zwar noch auf Platz 1 (und wären damit direkt für die Play-offs qualifiziert). Doch die Carolina Panthers, New Orleans Saints und Atlanta Falcons (alle 5:9) lauern nur knapp dahinter.

Am ersten Weihnachstfeiertag steht nun ein Gastspiel bei den Arizona Cardinals an, die sich durch das 15:24 in Denver aus dem Play-off-Rennen verabschiedet haben. "Wir haben noch drei Spiele, die Saison zu retten", sagte Head Coach Todd Bowles.