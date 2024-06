Patrick Wiencek: "Wir sind ganz klar der Underdog"

Auf nationaler Ebene blieb der THW Kiel in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen zurück, auf europäischer Bühne jedoch könnte das Team um Kapitän Patrick Wiencek eine enttäuschende Spielzeit noch versöhnlich beenden. Wiencek sieht den THW aber beim Champions-League-Final4 in der Außenseiter-Rolle. Wer sein Favorit auf den Titel ist:

Patrick Wiencek wird schon zum siebten Mal beim CL-Final4 in Köln dabei sein. "Köln ist unglaublich, und für mich ist die Lanxess Arena neben unserem zweiten Wohnzimmer in Kiel die schönste Handball-Halle der Welt", betont er im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Wiencek will nach der Karriere als Zuschauer nach Köln

"Diese Atmosphäre von 20.000 Zuschauern, die weiße Wand in eine der Ecken - das Champions-League-Final4 ist für Vereine das größte Handball-Event der Welt. Und eines der größten Ereignisse, die man als Spieler erleben kann", erklärt Wiencek. Der 35-Jährige verrät: "Deshalb wird man mich dort auch nach meiner Karriere häufiger als Zuschauer antreffen."

Dass Wiencek und Co. überhaupt in Köln dabei sein können - damit haben nach der Hinspiel-Klatsche der Kieler im Viertelfinale gegen Montpellier die Wenigsten gerechnet. Doch der THW schaffte das "Wunder von Kiel" und holte die 30:39-Pleite auf, gewann das Rückspiel in der Wunderino Arena auf beeindruckende Art und Weise mit 32:21.

Der Kreisläufer hebt die besondere Rolle der Fans hervor: "Nach Heimspielen wie gegen Aalborg (18:27) und die Löwen (26:30) wären wir wohl überall woanders in der Welt ausgepfiffen worden, hier haben uns unsere Zuschauer weiter unterstützt und uns mit ihrem Applaus wieder aufgerichtet." Patrick Wiencek: "Worüber ich mich deshalb besonders ärgere: Unser Problem war, dass wir diese Unterstützung in der aktuellen Saison nicht immer mit guten Leistungen zurückzahlen konnten."

"Der große Favorit ist Magdeburg"

Einen Hauptanwärter auf den CL-Titel hat Wiencek bereits ausgemacht: "Der große Favorit ist Magdeburg, unseren Halbfinal-Gegner Barca muss man als Rekordsieger nicht weiter vorstellen. Und gegen Aalborg haben wir in dieser Saison kein Spiel gewonnen." Neben der Heim-Klatsche gegen die Dänen gab es ein 27:27-Remis.

Er gibt zu: "In diesem Teilnehmerfeld sind wir ganz klar der Underdog. Vielleicht ist diese Rolle in unserer Situation aber auch gut. Und wir reisen nach Köln mit dem Wissen, dass wir nicht ohne Grund im Halbfinale der Machineseeker EHF Champions League stehen." In eben jenem treffen die "Zebras" am Samstag (8. Juni, 18 Uhr) auf den FC Barcelona.