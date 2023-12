Patrick Wiencek: "Brutal harte Aufgabe"

Am heutigen Freitag muss der THW Kiel zum ThSV Eisenach reisen. Nach einem wackeligen Start haben sich die Kieler mittlerweile gefangen, dennoch warnt Patrick Wiencek vor der vermeintlich leichten Aufgabe beim Aufsteiger.

Patrick Wiencek will heute Abend mit dem THW Kiel in Eisenach jubeln. Sascha Klahn

"Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang, sondern eine brutal harte Aufgabe", erklärte Patrick Wiencek vor dem Spiel des THW Kiel am heutigen Abend in einem Interview mit dem Pressedienst des ThSV Eisenach. Dabei verweist der Kreisläufer auch auf die bisherige Saison, in der sich bereits andere Teams bei den Thüringern schwer getan haben - oder auch Punkte ließen.

"Wir müssen wirklich da sein, um unserer Favoritenrolle gerecht zu werden", meint Patrick Wiencek. Schließlich will der 34-Jährige mit dem THW Kiel nach den Punktverlusten zu Saisonbeginn den Abstand auf die Ligaspitze nicht weiter anwachsen lassen.

Zwar zählt er seinen THW Kiel aktuell nicht zu den Meisterschaftsfavoriten, aber "natürlich wollen wir bereit sein, wenn der ein oder andere oben auch mal nicht aufpasst". Hilfreich könnte dabei die verhältnismäßig lange Pause von sechs Tagen sein. "Die Akkus waren am letzten Samstag, nach unserem hart erkämpften Sieg in Erlangen, schon leer. Da tat die etwas längere Pause vor dem Spiel in Eisenach gut", gesteht Patrick Wiencek.

Im Januar wird der einstige Nationalspieler eine längere Pause haben, der Name Patrick Wiencek steht nicht im Kader von Bundestrainer Alfred Gislason. Mittlerweile merke er auch die vielen Spiele, ein Comeback im DHB-Team ist für ihn weiterhin kein Thema. "Das Kapitel habe ich geschlossen", erläutert er. Dennoch wird er die Spiele bei der anstehenden Heim-EM "als ihr wohl größter Fan vor dem Fernseher" verfolgen.