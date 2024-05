Patrick Wiencek vor Duell mit Rhein-Neckar Löwen wieder "topfit"

"Ich kann wieder alles ganz normal machen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Glück gehabt", berichtet Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek im Podcast Timeout THW. Im Duell gegen die HSG Wetzlar hatte sich der Routinier bei einer Abwehraktion gegen Wetzlar-Mittelmann Ole Klimpke verletzt.

"Im ersten Moment tat es unheimlich weh - Knie auf Knie - ich bin dann anschließend runter gehumpelt. Dann hat der Arzt von Wetzlar drüber geschaut und mir eine Prognose, wo ich mir nur gedacht habe ´Oh, das muss aber auch nicht sein´. Am nächsten Tag war aber alles relativ in Ordnung und auch das MRT war gut. Es war eigentlich nur ein Bluterguss im Knie. Ich bin topfit wieder zurückgekommen."

Mit rund acht bis zehn Tagen Ausfallzeit hatten die Zebras nach der Partie am 05. Mai gerechnet, elf Tage später scheint der 35-Jährige wieder einsatzbereit zu sein. Gegen die Rhein-Neckar Löwen wird Wiencek sein insgesamt 459. Spiel in der stärksten Liga der Welt bestreiten, 1.154 Tore hat er für TUSEM Essen, den VfL Gummersbach und den THW Kiel in der Beletage erzielt.