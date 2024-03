Patrick Hüter: Nordhorn liegt uns ganz gut

Für den TSV Bayer Dormagen steht in der 2. Handball-Bundesliga bereits am morgigen Gründonnerstag (28. März, 20 Uhr) die nächste Aufgabe bevor. Für die "Wiesel" geht es dann nach Lingen in die dortige Emsland-Arena zur HSG Nordhorn-Lingen.

Patrick Hüter gastiert mit Dormagen in Lingen. picture alliance / Eibner-Pressefoto