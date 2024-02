Patrick Groetzki steht vor Comeback

Die Heim-EM verpasste Patrick Groetzki wegen einer Fußverletzung. Nun steht der deutsche Handball-Nationalspieler wohl unmittelbar vor seinem Comeback.

Anfang Januar verletzte sich Patrick Groetzki bei der EM-Generalprobe des DHB-Teams gegen Portugal (35:31-Sieg). Der Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen hatte in der 23. Minute gerade zum Sprung in den Kreis ansetzen wollen, ehe er seine Bewegung abbrach und schließlich humpelnd das Feld verließ. Sein schmerzverzerrtes Gesicht vergrub er an der Seitenlinie in ein großes Handtuch, dann ging es ins Krankenhaus.

"Eine erste radiologische Untersuchung ergab, dass die alte Fußverletzung (Anm. d. Red.: Verletzung der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle), die Groetzki bis Anfang Dezember außer Gefecht gesetzt hatte, wieder aufgetreten ist und daher zum EM-Aus für den Nationalspieler der Rhein-Neckar Löwen führt", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) damals mit.

Groetzki war bei der Heim-EM zum Zuschauen verdammt. Mittlerweile nimmt er wieder am Mannschaftstraining der Rhein-Neckar Löwen teil. Nach Informationen von handball-world wird er aller Voraussicht nach nächste Woche wieder auf dem Spielfeld stehen.

Die Löwen, die als Reaktion auf die Groetzki-Verletzung Tobias Reichmann nachverpflichtet hatten, treffen am heutigen Donnerstag (29. Februar) in der Bundesliga - noch ohne Groetzki - auf den HSV Hamburg. Nächste Woche Samstag (9. März) könnte Patrick Groetzki gegen den HC Erlangen, in Nürnberg, dann sein Comeback auf der Platte geben.

Groetzki startet LinkedIn-Offensive

Unterdessen möchte der deutsche Nationalspieler zukünftig auf LinkedIn aktiver werden. In einem Post schreibt Groetzki, er wolle ab sofort auf dem Karriere-Portal "etwas mehr Gas geben".

"Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mehr zu erzählen habe als am Wochenende nach dem Spiel in meiner Rolle als Handballspieler der Rhein-Neckar Löwen. Ich denke, dass LinkedIn genau die richtige Plattform dafür ist", so der 34-Jährige.

"Gerne möchte ich über meinen Weg, mit Niederlagen, Siegen oder anderen Rückschlägen umzugehen, Karriereplanung nach der Handballkarriere, Vereinbarkeit von Familie und Job und Projekte neben dem Handball mehr erzählen", schreibt Patrick Groetzki auf LinkedIn.

Der dreifache Familienvater, der bei seinem Masterstudium im Bereich Sportmanagement kurz vor dem Abschluss steht, meint: "Wie ich versuche, das alles unter einen Hut zu bekommen und welche vorgenommenen Dinge auch mal daneben gehen, möchte ich gerne vermehrt mit euch teilen."