"Passt zu unserem Pressing-Stil": Cercle Brügge holt Kehrer von Freiburg II

Der Offensivspieler Emilio Kehrer wechselt von der Freiburger U 23 zu Cercle Brügge und stellt sich seiner ersten Herausforderung im Ausland.

Der Freiburger Nachwuchsspieler Kehrer verlässt die 3. Liga und wird künftig in der belgischen Jupiler Pro League auflaufen. Der 20-Jährige wechselte 2017 vom FV Ravensburg in die Freiburger Jugend und bestritt ab der Saison 2020/21 insgesamt 56 Spiele für die U 23 des SCF - davon 30 in der 3. Liga. In der Zeit schoss er 15 Tore und konnte die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest feiern. Nun folgt der Schritt für den deutschen U-20-Nationalspieler nach Brügge.

"Wir haben Emilio in den letzten Monaten, seit seinem Durchbruch in der Freiburger Jugend, aufmerksam verfolgt, aber auch in den deutschen Jugendnationalmannschaften gilt er als spannendes Talent", so Brügges Technischer Direktor Carlos Avina in der Pressemitteilung, "Emilio passt zu unserem Pressing-Stil."

Beim Tabellenzehnten der zurückliegenden Saison erhält der 20-Jährige einen Dreijahresvertrag mit einer Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Kehrer blickt gespannt auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich hier zu sein. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich finde es sehr interessant, als junger Spieler in der belgischen Liga und bei Cercle Brügge eine Chance zu bekommen."