Passt Wilson nach Denver? Auf wen wirft Rodgers? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

ITK #15: Brady, Rodgers, Wilson: Fünf brennende Fragen zur NFL

Heute in zwölf Wochen knallt endlich die NFL wieder los. Daher beschäftigen wir uns in der neuen Folge von "Icing the kicker" mit fünf brennenden Fragen rund um die Super-Stars der Liga. Funktioniert Russell Wilson auch bei den Denver Broncos? Auf wen soll Aaron Rodgers bloß werfen? Kann Tom Brady noch mal den Super Bowl gewinnen? Wie sieht die Offense der Patriots ohne Josh McDaniels aus? Was wird aus Deshaun Watson? Detti und Grille liefern euch mit Unterstützung von Kucze die Antworten darauf. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 30. Juni. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire