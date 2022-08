"Passt sehr gut in das gesuchte Profil": Osnabrück verpflichtet Niemann

Der VfL Osnabrück ist auf der Suche nach einem neuen Außenbahnspieler in Bielefeld fündig geworden: Noel Niemann wechselt von der Arminia an die Bremer Brücke.

Der VfL Osnabrück hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch einen neuen Flügelspieler verpflichtet: Noel Niemann, der seinen Vertrag bei Arminia Bielefeld aufgelöst hat, schließt sich dem Drittligisten an. Über die Laufzeit des Vertrags machten die Lila-Weißen keine Angaben. "Wir haben Noel schon länger beobachtet, jetzt haben wir die Möglichkeit genutzt, ihn fest zu verpflichten", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in der Pressemitteilung zitiert.

Niemann erweitert die Optionen für den ebenfalls neuen Trainer Tobias Schweinsteiger in der Offensive. Außer auf beiden offensiven Außenbahnen kann der 22-Jährige auch im Zentrum agieren. "Er passt unter anderem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Tempodribblings sehr gut in das gesuchte Profil", erklärt Shapourzadeh.

Niemann bestritt nur zwei Pflichtspiele für die Arminia

Obwohl Niemann seit 2020 bei der Arminia unter Vertrag gestanden hatte, absolvierte er lediglich zwei Pflichtspiele für den Bundesliga-Absteiger. Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung von 1860 München verlieh Bielefeld ihn zurück in die bayrische Landeshauptstadt, allerdings zu Türkgücü. Im vergangenen Jahr lief er dann auf Leihbasis für den TSV Hartberg auf: In der österreichischen Bundesliga traf er in 21 Spielen dreimal. "Nachdem er im Sommer zu uns zurückkam, hatten wir gemeinsam vereinbart, zum Ende der Transferperiode seine Situation offen zu besprechen", so Samir Arabi, Bielefelds Sport-Geschäftsführer.

Nach der Besprechung der Situation geht Niemann nun also zurück in die 3. Liga: "Nach zwei Leihstationen habe ich hier die Möglichkeit, mich voll auf die Aufgabe einzulassen, mich schnell zu integrieren und möglichst direkt dem Team auf dem Platz zu helfen", erläutert der Offensivspieler, der beim Trainingsstart in dieser Woche am Dienstag erstmals auf seine neuen Mitspieler trifft.