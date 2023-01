"Passt perfekt": Düsseldorf verlängert mit Thioune

Fortuna Düsseldorf und Daniel Thioune sorgen für Kontinuität und haben sich auf die vorzeitige Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages verständigt.

Will mit Düsseldorf seinen Bundesliga-Traum verwirklichen: Daniel Thioune. IMAGO/Revierfoto

Thioune, der die Rheinländer in der letzten Spielzeit am 20. Spieltag übernommen und bei nur einer Niederlage bis zum Saisonende souverän zum Klassenerhalt geführt hatte, unterschrieb bei der Fortuna bis 2025. Dieselbe Laufzeit haben nun auch die Verträge der beiden Co-Trainer Jan Hoepner (41, seit Februar 2022 bei der Fortuna) und Manfred Stefes (55, seit Januar 2022 bei der Fortuna).

Allofs "vollends überzeugt"

Klaus Allofs freut sich über die Einigung mit dem Trainer-Trio: "Daniel Thioune passt mit seiner Art und Weise perfekt zu Fortuna Düsseldorf. Für uns steht daher schon seit längerer Zeit fest, dass wir mit ihm und seinen Co-Trainern Jan Hoepner und Manfred Stefes auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wir sind von ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz vollends überzeugt", wird der Vorstand Sport & Kommunikation auf der vereinseigenen Website zitiert.

Christian Weber lobte "die konstruktiven und guten Gespräche mit Daniel, Jan und 'Manni'" und traut den Trainern "zu 100 Prozent zu, unsere Mannschaft entscheidend weiterzuentwickeln", so der Sportdirektor.

Thioune möchte seinen Bundesliga-Traum mit Düsseldorf verwirklichen

Dies ist auch das Ziel von Thioune, der seit seinem Dienstantritt das Vertrauen der Verantwortlichen und allen Menschen im und um den Verein spürt. "Wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen." Seinen Traum, in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen, möchte der 48-Jährige mit der Fortuna verwirklichen. "Dafür werde ich gemeinsam mit meinem Trainerteam weiterhin alles geben."